L'Aston Martin plus difficile à piloter à cause des évolutions ?

Comme pressenti lors des qualifications samedi du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Aston Martin a bien vécu un week-end difficile à Imola. Malgré un package d'améliorations, l'écurie britannique n'a pu emmener ses deux monoplaces au-delà de la Q2, que Fernando Alonso n'a même pas pu rejoindre, signant l'un des plus mauvais temps de cette séance qualificative.

Il n'y a pas eu de miracle pendant la course principale, l'Espagnol s'élançait de la voie des stands après avoir modifié sa monoplace et son coéquipier Lance Stroll depuis la 13e position. Ils ont terminé à la 19e place après l'abandon d'Alexander Albon pour Alonso, et à la neuvième place pour le Canadien, inscrivant donc deux points.

VIDÉO - Résumé du GP d'Émilie-Romagne

"À Imola, quand vous partez de là où nous sommes partis, c'est difficile", a déclaré le directeur de l'équipe Mike Krack après la course. "Nous repartons avec deux points, je pense que c'est un bon résultat, cela montre que la voiture est encore capable de faire des choses."

Les nombreuses sorties de piste d'Alonso, dont une qui s'est transformée en drapeau rouge pendant la troisième séance d'essais libres le samedi matin, démontre le caractère instable de sa monoplace. Le double Champion du monde avait déclaré après le Grand Prix qu'il s'agissait d'une course "pour limiter les dégâts", en vue des nombreux problèmes rencontrés par Aston tout au long du week-end.

"Mais nous avons aussi vu que [la monoplace] est difficile à piloter", a ajouté le directeur luxembourgeois. "Nous avons eu quelques sorties de route au cours du week-end. Celle d'hier [samedi] nous a le plus affectés, car nous étions vraiment sur la sellette à partir de ce moment-là."

"Nous voulions en savoir plus, c'est pourquoi nous avons décidé de partir de la pitlane et de modifier la voiture pour voir si nous pouvions la rendre plus maniable. Nous voulions faire mieux que ce que nous avons fait. Mais les événements d'hier [samedi] ont aussi un peu compromis nos efforts."

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Que ce soit Alonso ou Stroll, les deux pilotes n'ont pas attribué les difficultés du week-end aux évolutions, puisque celles-ci avaient l'air de fonctionner comme prévu. Cependant, d'après le pilote canadien, ces améliorations ne sont tout simplement pas suffisantes pour se battre avec les autres écuries du top 5.

Cinquième force du plateau avec 44 points au championnat constructeurs, Aston Martin voit le deuxième taureau de la grille se rapprocher peu à peu. VCARB, à la sixième place du classement, compte désormais 20 unités et voit ses pilotes et ses monoplaces devenir de plus en plus compétitifs, notamment après Miami.

Mike Krack est bien conscient de la menace que représentent les autres écuries. Même si d'abord satisfait de ces deux points comptabilisés par Stroll à Imola, ce résultat semble bien loin de ce que l'écurie souhaitait avec son développement "agressif".

Lire aussi : Formule 1 Aston Martin parle de développement "agressif" à Imola

"Nous ne sommes pas satisfaits des deux points, c'est clair", a continué Krack. "Mais d'autres équipes apportent également des améliorations, donc c'est toujours un jeu de comparaison."

"C'est difficile, il ne faut pas les sous-estimer. Je pense qu'à l'exception d'une équipe, tout le monde a une liste remplie d'améliorations, ce qui montre à quel point le peloton est compétitif. Nous devons vraiment continuer à pousser et à apporter plus de choses."

Aves Filip Cleeren et Jonathan Noble