Bien au-delà de 2021, le projet "réaliste" d'Aston Martin

Lawrence Stroll et les dirigeants d'Aston Martin l'ont suffisamment répété pour être pris au sérieux, et les investissements consentis depuis trois ans maintenant le confirment : l'objectif de jouer à terme le titre mondial est une réalité, et la structure britannique s'en donne les moyens. Ces derniers mois, après avoir mis la main sur le quadruple Champion du monde Sebastian Vettel, l'écurie a enregistré le recrutement de plusieurs renforts techniques majeurs, parmi lesquels Dan Fallows (directeur technique), Luca Furbatto (directeur de l'ingénierie), Andrew Alessi (directeur des opérations techniques) et Mark White (directeur des opérations).

"Ce sont des recrues importantes", ne cache pas Otmar Szafnauer, directeur de l'équipe, dans un entretien accordé à Motorsport.com. "Nous avons beaucoup de personnes de qualité, ils n'ont remplacé personne, tout le monde est encore là. Nous ne faisons que nous renforcer. Mais il doit s'agir d'individus partageant les mêmes idées, et désireux de participer à la construction d'une équipe qui remportera le titre mondial. Et nous allons recruter encore."

Pour l'équipe de Silverstone, il s'agit d'un changement d'envergure mais aussi de philosophie. Si souvent louée pour sa capacité à faire des miracles avec des moyens limités, l'écurie doit désormais s'adapter à un organigramme beaucoup plus complexe. Comment ? "Je ne peux pas vous le dire", plaisante Szafnauer. "Si je vous le dis, je devrais vous tuer ensuite !"

Celui sur qui repose la responsabilité de concevoir à l'avenir la monoplace la plus rapide qui soit, c'est Andy Green, auparavant directeur technique et désormais installé dans un rôle de directeur des nouvelles technologies qui lui donne plus de hauteur et de supervision. "Le rôle d'Andy n'est pas différent de ce qui se fait ailleurs", explique Szafnauer. "Par exemple, James Allison a un rôle similaire [chez Mercedes]. L'organisation reprend ce que d'autres équipes en lice pour le titre ont déjà. Pour pouvoir courir contre elles, nous devons avoir une structure similaire."

Green est connu pour être capable de faire de belles choses malgré des ressources limitées, et tout le monde est désormais curieux de voir comment les choses évolueront avec des moyens supérieurs. "Avec la nouvelle structure, il aura moins de rapports directs qu'auparavant, ce qui signifie qu'il ne sera plus accaparé par certaines choses, lui permettant de se concentrer sur les aspects stratégiques. C'est donc une bonne chose", précise Szafnauer.

La future usine Aston Martin F1 à Silverstone.

Et tous les outils ne sont pas encore à disposition, le plus important d'entre eux étant rien de moins qu'une nouvelle usine, actuellement en construction à Silverstone. Les lieux abriteront une soufflerie dernier cri, à l'heure où l'on parle pourtant de plus en plus d'une interdiction de cet outil majeur en F1 dans les années à venir. "Ça n'a pas d'importance", assure Szafnauer. "Et même s'il y avait une interdiction, il y aura des expérimentations à faire en soufflerie. Et puis Aston Martin [automobile] peut l'utiliser, ils en seront client."

En attendant, Aston Martin doit préparer la révolution technique de l'an prochain sans sa nouvelle usine. Et comme pour l'ensemble du plateau, difficile de réellement savoir à quoi s'attendre. "La réglementation est tellement radicalement différente que c'est difficile de savoir ce que les autres trouvent par rapport à nous", prévient Szafnauer. "Ce n'est vraiment pas simple. Nous trouvons des choses chaque semaine, nous découvrons des progrès significatifs chaque semaine en soufflerie. Comme je l'ai dit, je ne sais pas ce que les autres trouvent, ni à quel point ce qui est significatif l'est vraiment ; il n'y a pas de point de comparaison. Il faudra voir comment se comporte notre voiture lors des essais, voir ce que les autres ont fait, réagir rapidement."

Lawrence Stroll rêve de faire d'Aston Martin un top team, une ambition qui aurait pu paraître démesurée il y a quelques années face aux mastodontes que sont Mercedes, Red Bull et Ferrari. Néanmoins, aujourd'hui la donne a changé, notamment avec l'introduction du plafond budgétaire et de la future réglementation technique. "Je pense que c'est réaliste", insiste Szafnauer quant à cet objectif. "Malgré les nouvelles règles financières, nous aurons les moyens économiques de le faire."

Propos recueillis par Adam Cooper