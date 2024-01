Aston Martin : La pression et ses blessures ont pesé sur Stroll

Le bilan comptable de la saison 2023 de Lance Stroll est très en deçà de celui de son équipier Fernando Alonso , le Canadien ayant terminé la saison avec 74 points au compteur contre 206 pour l'Espagnol. Il faut toutefois rappeler qu'il a démarré la saison en convalescence après un accident de vélo durant l'intersaison qui l'a vu subir plusieurs fractures, aux poignets notamment, et manquer les essais de Bahreïn.

Le timing n'a donc pas été idéal, si tant est qu'il existe un timing idéal pour une blessure, d'autant plus que Stroll s'est retrouvé diminué physiquement dans la phase où son Aston Martin était la plus compétitive par rapport au reste de la grille. Alonso est en effet monté six fois sur le podium sur les huit premiers Grands Prix, l'AMR23 étant souvent la seconde force du plateau derrière Red Bull à ce stade de l'année.

Revenant sur la saison de son pilote, également fils du grand patron de l'écurie Lawrence Stroll, Mike Krack affirme que la forte pression subie a pesé sur les épaules de Lance Stroll. Il se félicite d'ailleurs d'une fin d'année où les choses ont semblé, selon lui, s'arranger. "Ce sont de jeunes athlètes, ça pèse sur eux", a déclaré le directeur d'Aston. "Ils veulent être performants, et si la performance n'est pas à la hauteur de leurs attentes, c'est toujours difficile pour tout le monde."

Lance Stroll n'a signé aucun podium en 2023, contre huit pour Fernando Alonso.

"Ce que j'admire vraiment, c'est qu'en tant qu'équipe, et aussi du côté de Lance, nous sommes toujours restés fidèles à nos principes : travailler dur, travailler ensemble et croire en l'autre. C'est ce qui me rend fier de l'équipe. Toute cette pression, qui venait aussi de vous [les médias], a fortement pesé sur Lance. Et le fait qu'il soit parvenu à la surmonter avec l'équipe, je pense que cela nous a rendus beaucoup plus forts pour l'avenir."

Concernant les blessures du début d'année, Krack d'ajouter : "Il ne faut pas oublier qu'au début de la saison, alors que nous avions une voiture très performante par rapport à la concurrence, il a été gêné par ses blessures. Puis, lorsque la voiture était un peu moins bonne, il était à nouveau en meilleure forme."

En dépit d'une comparaison qui n'est pas à son avantage avec Alonso, le Luxembourgeois estime qu'avoir un équipier aussi déterminé ne peut être qu'une bonne chose pour Stroll : "Tout comme l'équipe, Lance a beaucoup appris de Fernando. Il faut toujours regarder ce que fait son coéquipier, comment il se comporte ou se débrouille. Nous avons tous beaucoup appris, sans essayer d'inventer des choses, mais en nous en tenant vraiment à nos données, à l'analyse et en avançant à partir de là."

Avec Filip Cleeren