La "vérité", le crédo d'Aston Martin pour gérer Alonso et Stroll

Après la signature de Fernando Alonso pour 2023, l'écurie Aston Martin a connu une première partie de saison excellente où l'Espagnol a décroché six podiums, avant une seconde partie plus difficile, tout de même marquée par deux nouveaux top 3. Même si leurs performances au cours de la campagne ont été assez éloignées, Alonso a parfois croisé en piste la route de son équipier Lance Stroll.

La question de la dynamique entre les deux hommes, que ce soit sur le circuit ou en dehors, dans le contexte de l'arrivée du double Champion du monde dans le giron de la marque, a forcé Aston Martin à réfléchir au meilleur moyen de gérer Alonso lui-même mais également leur alliance. Mike Krack révèle ainsi que des discussions internes ont eu lieu au préalable, qui ont débouché sur le choix d'une approche honnête.

"Nous avons une situation particulière, évidemment, car l'un des pilotes est le fils du propriétaire et l'autre est un pilote mature et expérimenté", a expliqué le directeur de l'écurie pour Motorsport.com. "Il faut donc se demander quelle est la dynamique et comment elle va évoluer."

"Lorsque Fernando nous a rejoints, beaucoup de gens nous ont dit qu'il pouvait être difficile [à gérer], alors nous avons essayé de nous préparer. Nous avons dû réfléchir à notre approche – et je n'étais pas le seul concerné, le directeur sportif [Andy Stevenson] et le directeur de la performance [Tom McCullough] l'étaient aussi – et à la manière dont nous allions gérer les médias."

"Mais nous devions être conscients que Fernando et Lance se connaissaient depuis toujours, déjà depuis l'époque de Ferrari. Nous avons donc décidé d'être ouverts, honnêtes et transparents avec eux à tout moment."

Lance Stroll et Fernando Alonso n'étaient pas des inconnus au moment de débuter leur collaboration.

Pour Krack, il s'agissait tout bonnement de la façon la plus raisonnable d'éviter les problèmes, notamment dans les périodes moins fastes. "Pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moins bons. La vérité est parfois la partie la plus difficile, et ce sont les conversations les plus difficiles. Mais si vous les avez, c'est beaucoup plus facile après."

"Il s'agit notamment de se demander : comment on court l'un contre l'autre ? Comment on se comporte l'un envers l'autre ? Comment on traite les choses si on connaît de moins bons résultats ?"

Et si, sur le plan des résultats, il y a bien eu des bas après les hauts du début de saison, le Luxembourgeois estime que cette approche a porté ses fruits dans la dynamique de l'écurie. "Nous avons réussi, grâce à la contribution des deux pilotes et de tout le monde, à maintenir une relation ouverte, honnête et transparente, ce qui a facilité les choses."

Ils sont tout simplement très matures. Ils placent l'équipe au centre de leurs préoccupations.

"Mais je dois dire que Lance et Fernando, la façon dont ils travaillent l'un avec l'autre, la façon dont ils se traitent l'un l'autre, ne nécessite aucune intervention de notre part, parce qu'ils sont tout simplement très matures. Ils placent l'équipe au centre de leurs préoccupations, et c'est la même chose pour nous. Pour nous, l'équipe représente tout."

"Ils savent que nous avons neuf concurrents de taille et que nous ne gagnons rien à nous battre les uns contre les autres. C'est vraiment très utile. Il faut donc les féliciter tous les deux pour la façon dont ils gèrent la situation."

Avec Mandy Curi et Jonathan Noble