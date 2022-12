Bilan 2022 - À terre, Lewis Hamilton se relève encore

Charger le lecteur audio

Le monde de Lewis Hamilton s'est effondré lorsque Max Verstappen l'a coiffé au poteau au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, remportant non seulement la course mais aussi le titre mondial après plusieurs erreurs de la direction de course. La première réaction du septuple Champion du monde a d'abord été l'incompréhension, puis le silence. Un très long silence.

Pendant deux mois, Hamilton s'est abstenu de parler, cherchant ainsi à panser ses plaies loin de la tempête médiatique ayant suivi la polémique de Yas Marina. Un mutisme qui ne cessait d'alimenter les rumeurs quant à son avenir en catégorie reine. Partira, partira pas ? Finalement, Hamilton a repris la parole début février à travers un post Instagram ayant pour simple légende : "J'étais parti, maintenant je suis de retour".

Mais le Britannique n'était pas au bout de ses peines, il a subi un nouveau coup dur en découvrant que sa nouvelle monture, la Mercedes W13, n'était pas aussi performante que ses devancières. En cause, le phénomène de marsouinage, apparu avec l'introduction du nouveau règlement technique, touchant tout particulièrement la Flèche d'Argent. Par conséquent, si Hamilton espérait s'être suffisamment reposé pendant l'hiver pour partir à l'assaut d'une huitième couronne mondial, il a très, très vite déchanté.

Faisons avance rapide jusqu'au Grand Prix d'Abu Dhabi 2022, ultime étape du calendrier. Seulement cinquième sur la grille de départ, à six dixièmes du poleman, Hamilton s'est momentanément frotté aux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz au départ avant de rentrer dans le rang, voyant le podium lui échapper, puis d'abandonner dans les ultimes kilomètres. Il aurait été impensable de voir le Britannique dans cette position ces dernières années, pourtant cette course a assez bien résumé la saison 2022 du pilote Mercedes.

Heureux troisième du Grand Prix de Bahreïn en ouverture du championnat, en raison des abandons des pilotes Red Bull, Hamilton a le plus souvent fini hors du top 3 que sur le podium en 2022. Le retour à la réalité a été assez brutal, dès la deuxième course, avec une élimination en Q1 et une modeste dixième place en course. L'on pensait alors à une simple anomalie mais pour le rendez-vous d'Imola, le pilote Mercedes a touché le fond en franchissant la ligne d'arrivée en 13e position. Il ne s'agissait pas là du résultat malheureux d'une erreur de pilotage ou d'une mauvaise stratégie, simplement du maximum que le duo pilote/équipe pouvait offrir lors de ce week-end.

La grosse attaque pour compenser le manque de performance de la Mercedes W13, et cela a mené à l'accident aux qualifications du GP d'Autriche.

Pour ne pas arranger la situation du Britannique, qui passait davantage de temps aux essais à travailler sur différents réglages qu'à peaufiner sa préparation pour la course, son nouvel équipier George Russell connaissait moins de difficultés pour dompter la W13 et plus de réussite avec les faits de course, devançant ainsi Hamilton sept fois sur les huit premiers Grands Prix de 2022.

Ainsi, l'on ne donnait pas cher de la peau de Hamilton après le Grand Prix d'Azerbaïdjan, qu'il a certes conclu à la quatrième position, mais avec plus d'une minute de retard sur le vainqueur et près de 30 secondes sur son propre équipier. D'autant plus que le marsouinage constant de sa voiture commençait à avoir un impact sur son corps, son dos ayant encaissé la majorité des rebonds sur le bitume bosselé de Bakou.

Pourtant, alors qu'il était clair depuis longtemps que les titres allaient se jouer entre Ferrari et Red Bull, Hamilton s'est relevé et a redoublé d'efforts. Si l'on omet un Verstappen en état de grâce, le Britannique a été le pilote ayant inscrit le plus de points (84) entre les Grands Prix du Canada et de Hongrie. Motivé par l'objectif victoire, lui qui a gagné lors de toutes ses saisons dans l'élite, le septuple champion est passé tout près de la première place en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Brésil, mais a dû s'incliner systématiquement face à plus rapide que lui. Pire, c'est Russell qui s'est chargé de signer l'unique pole position et l'unique victoire de Mercedes en 2022, et s'est même offert le luxe de finir devant son chef de file au championnat.

Si l'on se concentre sur les statistiques seules, Hamilton a rendu sa plus mauvaise copie depuis ses débuts en F1. Plusieurs séries impressionnantes ont pris fin cette saison : le nombre de saisons avec une victoire (15), le nombre de saisons avec une pole position (15) et le nombre de saisons conclues dans le top 5 du championnat (15). De plus, avant 2022, le pilote Mercedes n'avait jamais bouclé une saison en ayant parcouru moins de 66 tours en tête de peloton. Cette année, il n'a réussi à accumuler que 46 boucles.

Hamilton a peut-être connu l'une des pires saisons de sa carrière de pilote toute discipline confondue, pourtant le Britannique n'a jamais donné l'impression de baisser les bras cette année, ce qui rend encore plus pertinents les quelques mots gravés sur son casque : "Still We Rise" ("Et toujours, nous nous élevons").

