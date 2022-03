Bottas : "Je rêve secrètement d'un podium avec Alfa Romeo"

Charger le lecteur audio

Lorsqu'il a été annoncé que Valtteri Bottas allait quitter Mercedes AMG F1 à la fin de la saison 2021 pour rejoindre Alfa Romeo, il était légitime de se demander si le Finlandais allait pouvoir ajouter la moindre ligne à son palmarès de 20 pole positions, 10 victoires, 67 podiums et deux titres de vice-Champion du monde. Après tout, cela fera dix ans cette année que l'écurie italo-suisse n'a plus goûté au podium, depuis les exploits de Sergio Pérez et Kamui Kobayashi en 2012…

La révolution technique de 2022, associée au plafond budgétaire et aux règles de handicap aéro, pourrait toutefois chambouler la hiérarchie, si bien que Bottas se prend à rêver. Rejoint chez Alfa Romeo par le rookie Guanyu Zhou, le nordique s'attend à voir les petites équipes tirer leur épingle du jeu.

"Je n'ai toujours pas renoncé à mon objectif, qui est de remporter un jour le championnat. Ce sera toujours mon rêve", déclare Bottas. "Mais pour l'instant, je rêve que nous fassions un bon pas en avant, en équipe. Et je pense que marquer régulièrement des points serait déjà une belle réussite. Je rêve même secrètement de monter sur le podium avec une Alfa Romeo."

"Je pense que ça va être passionnant, car avec ce que j'ai appris de la réglementation, beaucoup de choses sont désormais restreintes quant à ce que l'on peut faire dans chaque domaine. Entre les équipes, avec les designs aérodynamiques et mécaniques des voitures, on ne peut pas faire une énorme différence. J'espère donc que toute la saison sera plus serrée. On va voir différents pilotes sur le podium, différents classements dans le top 10, les petites équipes auront de belles opportunités par ailleurs. Je pense donc que l'ensemble de la saison s'annonce assez passionnant. Je pense que ça va être bien à regarder et bien à piloter", conclut-il.

La première semaine d'essais hivernaux a été compliquée pour Alfa Romeo, dont le roulage a été limité à Barcelone par plusieurs ennuis techniques. Valtteri Bottas a réussi à boucler une cinquantaine de tours et a assuré ne pas s'alarmer de cette situation pour le moment.

Propos recueillis par Roberto Chinchero