Cadillac pas découragé par l'hostilité de la F1

Cela fait plus d'un an qu'Andretti tente d'intégrer le Championnat du monde de Formule 1 mais se heurte au refus des équipes et des responsables de la discipline, malgré l'accueil plus chaleureux de la FIA. Dans ce contexte, et pour donner plus de crédibilité à sa candidature, la structure dirigée par Michael Andretti s'est rapprochée du constructeur General Motors et de ce rapprochement est né un partenariat avec la marque Cadillac. Ensemble, les deux parties visent une arrivée en F1 dans les prochaines années, alors que la FIA se prépare à lancer un appel à candidatures.

Pourtant, malgré le solide soutien que représente un groupe de l'envergure de General Motors, la F1 continue de tourner le dos à Andretti, un communiqué ayant précisé qu'Andretti n'était pas l'unique candidat et que le championnat souhaitait rester "crédible et stable".

En dépit des réticences, Andretti et Cadillac ne perdent pas espoir. Rory Harvey, le vice-président mondial du constructeur automobile américain, a pris note de cette réaction et reste convaincu de la solidité de sa candidature.

"Nous n'aurions pas annoncé notre intention de soumettre une Déclaration d'intérêt si nous n'avions pas pensé que cette proposition remplissait les conditions requises et nous donnait les moyens de réussir", a-t-il déclaré. "De ce point de vue, il y a encore beaucoup de chemin à faire avec ce processus. La Déclaration d'intérêt et les détails n'ont pas encore été publiés, ce qui constitue la première étape. Nous devrons soumettre notre Déclaration d'intérêt et voir ensuite comment le processus se déroule."

Michael Andretti

Pour toute équipe souhaitant intégrer la grille de départ, il est nécessaire de soumettre une Déclaration d'intérêt une fois que la FIA lance un appel à candidatures. Celle-ci est ensuite examinée par l'organe directeur et, si lui et les responsables de la F1 donnent leur accord, l'engagement est validé contre un règlement de 200 millions de dollars. Haas est à ce jour la dernière équipe a avoir passé toutes les étapes de ce processus, en répondant à un appel lancé en 2013 puis en intégrant officiellement le championnat en 2016.

En outre, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'implication réelle de General Motors étant donné que l'objectif initial d'Andretti-Cadillac serait de collaborer avec un motoriste existant : si Cadillac se contentait d'apposer son nom sur la voiture, il ne s'agirait pas d'un engagement du constructeur à proprement parler. Harvey a ainsi tenu à mettre les pendules à l'heure.

"Je sais que l'organisation Andretti est super emballée", a-t-il lancé. "Nous ferons de notre mieux avec notre Déclaration d'intérêt et serons en mesure de montrer ce que nous pensons pouvoir apporter à la Formule 1. Nous sommes sûrs que le partenariat [avec Andretti] est merveilleux et nous rend capables d'être performants. Nous sommes sûrs que nous disposons d'une variété de compétences au sein des organisations, ce qui signifie que nous pouvons nous servir de l'expertise des deux parties pour mettre en place un package qui assurera notre compétitivité."

Le programme IMSA de Cadillac pas impacté par la F1

La Cadillac V-LMDh de Chip Ganassi Racing

Depuis 2017, Cadillac est impliqué dans le championnat IMSA SportsCar aux États-Unis. Cette saison, pour l'introduction de la division LMDh et la convergence réglementaire avec le FIA WEC, le constructeur américain a développé un nouveau prototype qui participera aux deux championnats.

D'aucuns se demandent si le programme IMSA et WEC de Cadillac pourrait pâtir du nouvel intérêt du constructeur pour la Formule 1, toutefois Rory Harvey a affirmé que ce ne serait pas le cas. "Non, nous sommes super emballés par cette opportunité également. [...] De notre point de vue, [la F1] va compléter ce que nous faisons [en IMSA], nous ne pensons pas que cela affectera [notre programme IMSA] de quelque manière que ce soit", a expliqué le vice-président.

"Nous avons une histoire avec la course automobile. Cela fait bien plus de 70 ans que nous nous sommes lancés dans le sport automobile et nous avons connu beaucoup de succès dans un certain nombre de championnats au fil des ans. Les États-Unis et le championnat IMSA sont très importants pour nous. De plus, nous cherchons à la compléter avec la convergence réglementaire afin de pouvoir participer au Championnat du monde d'Endurance."

"Nous vendons des Cadillac dans le monde entier et cela nous donne une plus grande couverture et une plus grande portée dans les lieux géographiques où nous cherchons également à être performants et capables de compléter ce que nous faisons ici avec l'opportunité, si nous y parvenons, d'arriver en Formule 1. Nous voyons cela comme une autre pièce du puzzle et comme quelque chose qui convient parfaitement à la marque Cadillac et à l'héritage de Cadillac Racing et de General Motors Racing."

Cadillac tire également un avantage en maintenant son engagement en IMSA, notamment sur le plan du transfert des technologies pour ses modèles de série : "Cadillac a ses séries 'V' et 'V Blackwing' [pour la performance], qui ont beaucoup de succès. Nous travaillons avec l'IMSA pour nous assurer que nous pouvons maximiser cette opportunité et nous assurer que nous pouvons exploiter certaines de ces technologies pour la route."

"L'année dernière, nous avons lancé les versions Track Edition qui se sont toutes vendues presque immédiatement, ce qui montre, en termes de public cible, que cela concorde avec ce que nous voulons réaliser. Si vous regardez les groupes propulseurs de cette année [en IMSA] et notre ambition affichée d'être entièrement électrique d'ici 2030, nous avons le V8 de 5,5 litres et la technologie hybride. Donc de ce point de vue, nous cherchons à apprendre, à développer et à tirer davantage de leçons pour notre gamme de véhicules électriques à mesure que nous avançons."

Avec Luke Smith, Gary Watkins et David Malsher-Lopez