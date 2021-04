Championnat - Hamilton vs Verstappen, le duel est lancé !

Une victoire chacun, et voici le duel tant attendu entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui s'installe en ce début de championnat. Victorieux à Imola lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, le pilote Red Bull revient à un point du septuple Champion du monde, avec un résultat inverse de celui de l'ouverture de la saison à Bahreïn. Si Hamilton garde l'avantage d'une courte tête, c'est grâce au point inscrit en ayant signé aujourd'hui le meilleur tour en course.

Derrière les deux hommes, Lando Norris est troisième du championnat en faisant fructifier son premier podium de la saison, devant Charles Leclerc et Valtteri Bottas, contraint à l'abandon en Italie. Pierre Gasly, Kimi Räikkönen et Esteban Ocon ont ouvert leur compteur en terminant dans le top 10 ce dimanche.

Au championnat constructeurs, Mercedes conserve la tête avec seulement sept longueurs d'avance sur Red Bull, qui regrettera à coup sûr les points perdus par Sergio Pérez. Déjà troisième après Bahreïn, McLaren confirme son statut de troisième force à ce stade, devant Ferrari. Alfa Romeo et Alpine ont inscrit leurs premiers points de la saison, laissant Williams et Haas sans la moindre unité dans leur escarcelle après deux Grands Prix.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs