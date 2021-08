Championnat - Verstappen-Hamilton, le retour des demi-points !

Mick Schumacher porte l'un des noms les plus célèbres du sport automobile, bien qu'il lutte en fond de grille avec Haas. Mais ses titres glanés dans les plus petites catégories ont donné de la légitimité à l'arrivée en F1 de ce pilote qui commence à se faire une place forte dans la catégorie la plus prestigieuse du sport automobile.