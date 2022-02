"Pas de clause de sortie" pour Norris et McLaren jusqu'en 2025

Charger le lecteur audio

Ce mercredi, à deux jours de la présentation de la MCL36, McLaren et Lando Norris ont annoncé la prolongation de leur contrat sur le long terme. En effet, c'est jusqu'à la saison 2025 incluse que les deux parties ont lié leur avenir.

Norris et McLaren, c'est une histoire qui dure depuis longtemps, puisque le Britannique de 22 ans avait rejoint le programme de jeunes pilotes de l'écurie dès 2017, alors qu'il enchaînait les succès en formules de promotion. C'est également avec la structure de Woking qu'il court en Formule 1 depuis 2019.

Il est toutefois de notoriété publique que les contrats sont souvent faits pour pouvoir être rompus, surtout en Formule 1 et sur une telle durée. Par conséquent, ce nouvel accord portant sur quatre ans est-il un réel lien indestructible, ou bien s'agit-il simplement d'une série d'options ?

"La beauté de cet accord que nous avons en place est qu'il n'y a pas de clause de sortie, ni d'un côté ni de l'autre", assure le directeur d'équipe Andreas Seidl. "C'est ce message important que nous voulions envoyer à l'équipe, car cela montre que nous sommes à l'unisson et qu'il y a une grande confiance des deux côtés : de notre côté en le talent qu'est Lando, et en même temps Lando croit que nous pouvons y arriver dans les quatre prochaines années."

Lando Norris (McLaren)

Quant à Norris, il est bien conscient que la nouvelle réglementation technique de 2022 pourrait rebattre les cartes quant à la hiérarchie des écuries, et que ce ne sera pas forcément favorable à une écurie McLaren qui est encore en train de construire sa nouvelle soufflerie, puisque c'est actuellement celle de Toyota, à Cologne, qui est utilisée.

"Bien sûr, dans tout contrat, il y a diverses choses", commente l'Anglais. "En ce qui concerne le mien pour les quatre prochaines années, il y a un fort engagement de mon côté à simplement m'engager sur ce que je veux faire et à accomplir des choses avec l'équipe. Pour ce faire, surtout en abordant cette année, ce qui aurait été logique – en tout cas ce que beaucoup de gens trouveraient logique – est de garder mon contrat précédent, qui se serait terminé, je ne sais pas, à la fin de l'année prochaine – peu importe – quand il est si tôt dans cette nouvelle ère de monoplaces et dans cette nouvelle réglementation."

"Bien sûr, je savais qu'il y avait le risque et l'opportunité pour d'autres écuries de faire un grand pas en avant, peut-être que nous allons reculer. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va m'inquiéter, je fais confiance à l'équipe pour faire quand même une bonne saison cette année, et quoi qu'il arrive cette année, ça ne veut pas dire que nous serons en difficulté pour les cinq ou dix années suivantes, n'est-ce pas ?"

"Je crois que même si nous connaissons une saison plus dure cette année – et je ne pense pas que ce sera le cas, je suis convaincu que ce ne sera pas le cas –, quand nous aurons la soufflerie en marche les deux ou trois prochaines années, alors nous pourrons faire les progrès nécessaires, et je suis convaincu que nous pourrons revenir aux avant-postes, encore plus que je ne l'espère cette année. Bien sûr, il y a des choses çà et là, comme dans le contrat de n'importe qui. Mais quant à mon engagement, il est très fort. Je suis convaincu d'être là pour les quatre prochaines années."

Propos recueillis par Luke Smith