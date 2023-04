Comment les évolutions AlphaTauri s'attaquent à un souci fondamental

Charger le lecteur audio

Après un début de campagne décevant, l'AlphaTauri AT04 n'ayant pas fait les progrès espérés, l'équipe a travaillé dur pour combler les lacunes dans les domaines où elle se sentait particulièrement démunie.

Les premiers fruits de ce travail sont apparus à Melbourne, où elle a apporté quelques développements clés qui, espérait-elle, lui permettraient de se rapprocher de la tête du milieu de peloton. Ces développements se sont concentrés sur le corps, les cloisons et le bord du plancher ainsi que sur le diffuseur.

Certaines de ces nouveautés ne sont pas facilement visibles, car elles sont cachées sous la voiture. Cependant, l'équipe a indiqué que la section centrale du plancher, sur laquelle une planche est montée, a été élargie à deux endroits sur sa longueur, tandis que la transition autour de la structure d'impact arrière a également été modifiée.

Comparaison des planchers de l'Alpha Tauri AT04.

De l'extérieur, il est possible de voir les changements apportés à la cloison externe du plancher (flèche rouge dans la partie inférieure de l'image ci-dessus), tandis que la hauteur du plancher derrière cette zone a été abaissée pour créer une rampe plus abrupte vers le bord (flèche bleue ci-dessus).

Le "fil à couper le beurre" utilisé pour maintenir la légalité du bord du plancher et les éléments enroulés qui s'alignaient sur lui (flèche rouge dans le médaillon ci-dessus) ont également été éradiqués. Ensuite, la section arrière du bord du plancher a été modifiée afin de travailler conjointement avec l'ailette de bord pour créer un écoulement plus cohérent dans un plus grand nombre de conditions.

La forme du diffuseur a également été modifiée pour résoudre les problèmes posés par la projection liée aux pneus (le fameux "tyre squirt", c'est-à-dire la perturbation du flux aéro liée aux mouvements de la gomme) tout en aidant à extraire de la performance des améliorations en amont.

Le directeur technique d'AlphaTauri, Jody Egginton, a précisé que les changements visaient principalement à améliorer la performance dans les virages à basse vitesse. "Il est évident que les performances aérodynamiques à basse vitesse sont un objectif pour toutes les équipes, et c'est l'un des objectifs que nous n'avons pas réussi à atteindre avant la saison."

"Les améliorations que nous apportons à présent, entre autres choses, ont pour but d'améliorer la stabilité en entrée de virage à basse vitesse. Nous cherchons à rendre la voiture plus stable dans cette situation, afin que les pilotes puissent attaquer plus fort dans la dernière phase de l'entrée. Il y a de la performance à en tirer."

"Cette évolution est donc axée sur l'amélioration des performances dans ce domaine. Pour la décrire plus en détail, il s'agit en quelque sorte de maximiser la hauteur du plancher à l'arrière, et de faire un pas en avant. Mais on ne résoudra pas le problème avec une seule pièce et une seule amélioration. Il s'agit d'une première étape."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Bien que Yuki Tsunoda ait dû abandonner le nouveau plancher après le premier jour parce qu'il l'a endommagé lors d'une sortie de piste, l'équipe a été encouragée par ce qu'elle a vu lors de son roulage avec Nyck de Vries.

Egginton a ajouté : "Il a répondu aux attentes. Nous sommes assez satisfaits de ce qu'il a apporté en termes d'amélioration des performances de la voiture. Cela répond donc aux attentes, et ce sera notre spécification de base pour l'avenir. Mais surtout, ce n'est que la première étape du développement du plancher. Il y a beaucoup plus à venir."

Avec Adam Cooper