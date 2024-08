Comment Red Bull veut aider Pérez à sortir la tête de l'eau

Après des semaines de spéculation, Red Bull a assuré l'avenir proche de Sergio Pérez au lendemain au Grand Prix de Belgique. Le Mexicain, en dépit de ses grandes difficultés depuis le début de la saison, est donc assuré de conserver son baquet au retour de la trêve estivale. Reste toutefois à régler le problème à l'origine des doutes autour de son futur : ses performances très en deçà des attentes, en dépit d'une monoplace qui a le potentiel pour jouer à minima le podium voire la victoire.

Si Max Verstappen a pu surfer sur le début de saison dominateur de son écurie pour engranger beaucoup de points et disposer d'une avance qui lui permet de gérer face à la concurrence de plus en plus dense et performante, Pérez a quant à lui dégringolé au classement pilotes avec seulement 28 points inscrits depuis Imola. Il ne figure plus qu'en septième place, à 143 unités du Néerlandais. S'il n'y a pas de danger immédiat chez les pilotes, il n'est pas possible d'en dire autant chez les constructeurs où l'écart entre les résultats des deux hommes affaiblit Red Bull qui ne compte plus que 42 points d'avance sur McLaren.

En conservant Pérez malgré les difficultés, Red Bull se doit désormais d'agir pour tenter de retrouver une seconde voiture suffisamment performante pour inscrire de gros points et soutenir Verstappen en course face à des duos bien plus homogènes chez McLaren, Mercedes et Ferrari.

S'exprimant en exclusivité pour Motorsport.com, le directeur technique de Red Bull, Pierre Waché, est bien conscient de cette problématique et explique que les évolutions de la RB20 auront désormais pour but d'améliorer la performance de façon à ce que les deux pilotes puissent l'exploiter au mieux, ce qui était déjà l'idée derrière le package de Hongrie.

Lorsqu'il lui est demandé si Pérez peine plus que Verstappen dès lors que les F1 de Red Bull deviennent plus difficiles à piloter, il répond : "Une partie de l'explication se trouve peut-être là, c'est exact. Ce que nous voulons, c'est la voiture la plus rapide, mais de façon à ce qu'elle puisse être exploitée par les pilotes, c'est l'objectif principal."

Sergio Pérez aux côtés de Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing. Photo de: Red Bull Content Pool

"Si nous rendons la voiture plus rapide de manière à ce que Checo puisse l'exploiter, cela signifiera que les deux pilotes seront en mesure d'en tirer le maximum. Même si les deux pilotes ont des besoins ou des préférences différents, les caractéristiques de la voiture restent très similaires. Fondamentalement, c'est la même. Il est certain qu'il peut y avoir des différences dans le style de pilotage, mais nous ne nous servirons pas du développement de la voiture pour [jouer sur] cela. Nous nous servirons des réglages."

Waché explique par ailleurs que Red Bull travaille sur "certaines tendances" concernant les raisons derrière les problèmes rencontrés par Pérez par rapport à Verstappen, qui accentuent l'écart naturel de rythme qui existe entre les deux hommes. Toutefois, la difficulté principale est de parvenir à reproduire ces situations en simulateur afin de pouvoir travailler dessus, ce qui n'est pas nouveau dans l'ère réglementaire débutée en 2022.

"On essaie de dégager certaines tendances, mais il est très difficile de les mettre en évidence parce que l'année dernière, il avait parfois des difficultés, donc ce n'est pas simple pour nous de les mettre en exergue", déclare Waché. "Le principal problème que nous rencontrons est que nous essayons de reproduire la voiture et toutes ces choses dans les simulations, mais ça ne veut pas dire que l'on simule exactement ce que la voiture fait dans toutes les conditions. L'interaction avec les pneus est très difficile à reproduire, même si nous faisons de notre mieux. L'amélioration de ces domaines est une partie importante de notre processus."

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

La réglementation actuelle rend difficile le simple ajout d'appui aérodynamique comme réponse aux problèmes rencontrés car tout appui supplémentaire sur telle ou telle zone de la voiture peut créer un déséquilibre dans les performances suivant les types de virages. En voulant améliorer les choses pour Pérez, Red Bull pourrait tout simplement les empirer, voire rendre la vie plus difficile à Verstappen.

"C'est le risque de ce type de réglementation", ajoute Waché. "Mercedes, par exemple, a expliqué que l'équilibre était un gros problème pour eux au cours des années précédentes. Même McLaren a connu ce problème au début de la saison. L'équilibre de ces voitures est assez difficile à atteindre, car si vous créez de l'appui dans une zone spécifique de la voiture que vous ne pouvez pas la rééquilibrer mécaniquement, il est alors difficile d'utiliser ce gain."

Avec Ronald Vording et Filip Cleeren