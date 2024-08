Comparaison 2023/2024 : qui fait mieux ou pire à la trêve ?

Red Bull a totalement dominé la saison 2023 de la F1 en remportant 21 des 22 Grands Prix, mais 2024 n'a pas été aussi favorable. Bien que l'écurie de Milton Keynes soit toujours en tête des deux championnats cette année, la compétition est beaucoup plus serrée et à ce stade et Red Bull a remporté deux fois moins de courses que la saison dernière.

Aston Martin, McLaren et Visa Cash App RB sont parmi les autres structures à afficher de grandes différences de performances. Alors, à l'heure de la trêve estivale, comment chaque équipe se situe-t-elle après 14 manches en 2023 et en 2024 ?

Red Bull

2023 (après 14 GP) 2024 (après 14 GP) Différence Position au classement 1er 1er 0 Total de points 583 408 -175 Victoires 14 7 -7 Pole positions 10 8 -2 Podiums 22 13 -9

La RB19 est statistiquement la voiture de F1 la plus dominante de tous les temps, puisqu'elle a remporté 95% des Grands Prix en 2023, dont une série record de 14 victoires en début d'année. Cela signifie qu'à ce stade de la saison dernière, beaucoup se demandaient si Red Bull pouvait rester invaincu au vu de son avantage sur le reste de la grille, avec Max Verstappen comme pilote de pointe. Finalement, cela n'a pas été le cas, puisque Carlos Sainz a remporté la 15e manche de la saison à Singapour.

Les rivaux de Red Bull ont ensuite progressé pendant l'intersaison, tandis que son directeur technique Pierre Waché a récemment déclaré à Motorsport.com que la RB20 "n'a pas répondu aux attentes". Ainsi, malgré un départ canon avec sept victoires en dix courses, les signaux montraient clairement que l'avantage de Red Bull n'était plus aussi important - surtout quand Verstappen a gagné à Imola avec moins d'une seconde d'avance.

Sergio Pérez et Max Verstappen. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull n'a gagné aucun des quatre derniers Grands Prix avant la pause estivale et, bien que Verstappen soit en tête du championnat, son coéquipier Sergio Pérez est seulement septième, tout en étant le seul pilote parmi les huit premiers à ne pas avoir gagné de course.

Ainsi, même si Red Bull est toujours première au championnat constructeurs, la structure affiche 175 points de moins qu'en 2023 après 14 manches, avec sept victoires et neuf podiums de moins.

McLaren

2023 (après 14 GP) 2024 (après 14 GP) Différence Position au classement 5e 2e +3 Total de points 115 366 +251 Victoires 0 2 +2 Pole positions 0 2 +2 Podiums 2 12 +10

McLaren a sans doute réalisé la plus grande progression au cours des 12 derniers mois, puisqu'à la même époque en 2023, elle occupait la cinquième place du championnat avec seulement deux podiums au cours des 14 premiers Grands Prix. Lando Norris était huitième du classement sans aucune victoire en Grand Prix, tout comme Oscar Piastri, qui disputait sa première campagne et avait connu un départ discret pour pointer à la douzième place.

Mais en 2024, McLaren aborde désormais chaque course en visant la victoire en ayant même la voiture la plus rapide sur certains circuits, et les deux pilotes sont maintenant des vainqueurs de Grand Prix (Norris à Miami et Piastri à Budapest). C'est la première fois depuis 12 ans que McLaren remporte plusieurs victoires au cours d'une même campagne, après avoir procédé à d'impressionnants changements au sein de son personnel durant l'intersaison, notamment en recrutant l'ingénieur Rob Marshall en provenance de Red Bull.

McLaren est deuxième du championnat avec 366 points, soit 251 de plus que la saison dernière, et 12 podiums. L'équipe estime donc pouvoir se battre pour le titre contre Red Bull, puisqu'elle ne compte "que" 42 points de retard, alors qu'il reste dix courses et trois sprints à disputer.

2023 (après 14 GP) 2024 (après 14 GP) Différence Position au classement 3e 3e 0 Total de points 228 345 +117 Victoires 0 2 +2 Pole positions 3 2 -1 Podiums 4 11 +7

Les progrès de McLaren ont peut-être masqué le travail de Frédéric Vasseur chez Ferrari, puisque la Scuderia compte 117 points de mieux que l'an passé à ce stade de la saison, avec deux victoires supplémentaires - Sainz en Australie et Charles Leclerc à Monaco - bien que l'équipe reste troisième au classement.

Ainsi, en regardant les choses de loin, on pourrait croire que Ferrari n'a pas bougé, surtout si l'on considère que sa forme s'est un peu émoussée avec trois podiums au cours des six dernières courses, après avoir atteint un palier de développement. Mais la Scuderia connaît tout de même une saison de progression. En Australie, elle a réalisé son premier doublé depuis deux ans, après un début de saison en fanfare, avec huit podiums lors des huit premières courses, qui ont culminé avec la victoire émouvante de Leclerc à domicile.

2023 (après 14 GP) 2024 (après 14 GP) Différence Position au classement 2e 4e -2 Total de points 273 266 -7 Victoires 0 3 +3 Pole positions 1 2 +1 Podiums 5 6 +1

Mercedes a connu un début de saison mitigé avec zéro podium lors des huit premiers Grands Prix, George Russell et Lewis Hamilton occupant alors respectivement la septième et la huitième place du championnat.

Cette situation faisait suite à deux années décevantes pour Mercedes, qui n'avait remporté qu'une seule victoire - le GP de São Paulo 2022 - depuis l'avènement de cette nouvelle ère de l'effet de sol. Mais la situation s'est progressivement améliorée, les Flèches d'Argent montant sur le podium au Canada et en Espagne avant la victoire surprise de Russell en Autriche, où il a pris la tête à sept tours de la fin après un accrochage entre Verstappen et Norris.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Erik Junius

Mercedes a également remporté le GP de Grande-Bretagne le week-end suivant, ce qui a mis fin à une disette de plus de deux ans pour Hamilton, dont la dernière victoire remontait au GP d'Arabie saoudite de 2021. Mercedes a poursuivi sa trajectoire ascendante en apportant des améliorations lors des épreuves avant la pause estivale. Hamilton est monté sur le podium en Hongrie avant de remporter une nouvelle victoire à Spa.

En Belgique, Mercedes avait en fait réalisé un doublé sur la piste, mais une disqualification de Russell après la course, en raison d'une voiture trop légère, a permis à son coéquipier de remporter la timbale. Ces succès signifient maintenant que, bien que Mercedes compte sept points de moins qu'en 2023 à ce stade, l'équipe a remporté plus de victoires, signé plus de poles et de podiums, et qu'elle est aussi rapide que les trois premiers du championnat.

Aston Martin

2023 (après 14 GP) 2024 (après 14 GP) Différence Position au classement 4e 5e -1 Total de points 217 73 -144 Victoires 0 0 0 Pole positions 0 0 0 Podiums 7 0 -7

Aston Martin a fait les gros titres en 2023 en raison de ses progrès significatifs pendant l'intersaison, puisque l'écurie qui avait terminé septième du championnat 2022 avait commencé l'année dernière avec six podiums sur huit GP. Fernando Alonso a même eu une occasion en or de gagner à Monaco, mais Aston Martin a trop tardé à le faire passer en pneus intermédiaires, laissant l'avantage à Verstappen.

Mais sa forme a décliné à mesure que d'autres avançaient dans la course au développement, Aston Martin se trompant de direction. L'équipe n'a jamais vraiment repris le dessus depuis, puisqu'elle n'a obtenu que deux podiums au cours des 28 derniers Grands Prix, aucun en 2024. Le directeur de l'équipe , Mike Krack, a donc révélé qu'Aston Martin allait procéder à une réinitialisation technique pour atteindre ses objectifs.

Aston Martin a donc reculé de 144 points par rapport à la saison dernière et accuse un déficit de 193 points par rapport à Mercedes. Le point positif est que VCARB, sixième, est à 39 points, ce qui fait qu'Aston Martin est dans un no man's land à la cinquième place du championnat.

VCARB

2023 (après 14 GP) 2024 (après 14 GP) Différence Position au classement 10e 6e +4 Total de points 3 34 +31 Victoires 0 0 0 Pole positions 0 0 0 Podiums 0 0 0

VCARB - alors connu sous le nom d'AlphaTauri - a démarré l'année 2023 de manière extrêmement décevante, l'équipe sœur de Red Bull étant dernière du championnat après 14 Grands Prix, avec seulement trois points. La situation s'est toutefois améliorée par la suite, puisque la structure basée à Faenza a marqué 22 points lors des huit dernières manches, après avoir progressivement amélioré le plancher et installé la suspension arrière de la RB19.

L'équipe a conservé cette forme en 2024, puisque VCARB compte 34 points après 14 Grands Prix et figure quatre places de mieux au championnat à ce stade. L'équipe italienne est actuellement sur une belle série de 10 arrivées dans les points lors des 12 derniers GP, avec notamment une quatrième place pour Daniel Ricciardo lors du sprint de Miami.

2023 (après 14 GP) 2024 (après 14 GP) Différence Position au classement 8e 7e +1 Total de points 11 27 +16 Victoires 0 0 0 Pole positions 0 0 0 Podiums 0 0 0

Haas est une autre équipe qui a pris un meilleur départ, puisque l'écurie américaine est plus haut placé au championnat, après avoir marqué 16 points de plus que l'an passé à ce stade.

Elle a notamment marqué des points avec ses deux voitures en Australie et en Autriche, et Nico Hülkenberg a enregistré son meilleur résultat sur le Red Bull Ring en terminant sixième, ce qui était également sa position à Silverstone. L'Allemand marque la plupart des points de Haas, puisque le pilote de 36 ans, qui va rejoindre Stake F1 à la fin de l'année 2024, compte 22 unités, contre cinq pour Kevin Magnussen, qui doit lui aussi quitter l'écurie.

Nico Hülkenberg, Haas VF-24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

L'équipe s'est améliorée après avoir changé de patron à l'intersaison, Ayao Komatsu remplaçant Günther Steiner, alors que Haas a également emprunté les bonnes voies de développement tout au long de cette campagne.

2023 (après 14 GP) 2024 (après 14 GP) Différence Position au classement 6e 8e -2 Total de points 73 11 -62 Victoires 0 0 0 Pole positions 0 0 0 Podiums 2 0 -2

Alpine a considérablement régressé par rapport à la saison dernière, puisque les 11 points de l'équipe française impliquent une perte de 62 unités et un recul de deux positions au championnat. L'équipe avait connu un début de saison 2023 plutôt solide, avec notamment des podiums surprises à Monaco et aux Pays-Bas, mais elle n'a pas pu maintenir cette forme, terminant l'année à la sixième place, 160 points derrière Aston Martin mais 92 devant Williams, après avoir changé sa direction à mi-saison.

L'équipe a alors entrepris une refonte complète de sa voiture pour 2024, mais cela s'est largement retourné contre elle car Alpine a commencé l'année avec divers problèmes au niveau de la traction ou trop de sous-virage. Alpine n'a donc marqué aucun point lors des cinq premières manches, mais des améliorations lui ont depuis permis de progresser et elle a même réalisé deux doubles entrées dans les points consécutives au Canada et en Espagne.

Cependant, Alpine reste l'une des plus mauvaises équipes de la grille, Pierre Gasly et Esteban Ocon occupant respectivement les 15e et 17e places du classement pilotes.

Williams

2023 (après 14 GP) 2024 (après 14 GP) Différence Position au classement 7e 9e -2 Total de points 21 4 -17 Victoires 0 0 0 Pole positions 0 0 0 Podiums 0 0 0

Williams a également connu un début d'année 2024 plus compliqué, avec seulement quatre points, soit 17 de moins que la saison dernière à ce stade. L'équipe britannique se trouve également deux positions plus bas au classement, à la neuvième place.

L'atmosphère reste cependant positive chez Williams, qui a engagé Sainz, triple vainqueur du Grand Prix, pour 2025, en remplacement de Logan Sargeant. L'écurie se prépare au changement de réglementation en 2026 et va donc se concentrer sur le développement de la structure et de l'infrastructure au cours des prochains mois.

Sauber

2023 (après 14 GP) 2024 (après 14 GP) Différence Position au classement 9e 10e -1 Total de points 10 0 -10 Victoires 0 0 0 Pole positions 0 0 0 Podiums 0 0 0

Stake est l'équipe la plus décevante de 2024, puisqu'elle est dernière du championnat et est le seul constructeur à n'avoir encore marqué aucun point. L'équipe suisse est tout simplement à la peine sur le plan du rythme et elle n'a pas réussi à progresser autant que ses rivaux pendant l'intersaison.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Cette situation a suscité l'inquiétude d'Audi, qui s'apprête à prendre le contrôle de l'écurie en 2026. À l'heure actuelle, une grande partie des discussions sur Sauber porte sur le recrutement de l'ancien patron de Ferrari, Mattia Binotto, pour diriger l'équipe.