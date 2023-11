"Pas trop de contusions" pour Ocon dans le crash avec Alonso

Ce samedi au Grand Prix de São Paulo a été marqué par le spectaculaire accident d'Esteban Ocon et Fernando Alonso lors du shootout. Le pilote Alpine entamait un tour rapide lorsqu'il a trouvé l'Aston Martin sur son chemin ; il a perdu le contrôle de sa monoplace au moment où Alonso, qui s'était initialement écarté de la trajectoire, donnait un léger coup de volant en direction de celle-ci. Le contact a expédié le Français dans le mur. Quant aux commissaires de course, ils ont décidé qu'aucun des deux pilotes n'était majoritairement en faute dans cet accident.

Interrogé sur le sujet à l'arrivée du sprint, Ocon se garde bien d'évoquer sa vision du partage des responsabilités, et chante les louanges de son écurie, qui est parvenue à réparer sa monoplace à temps pour la course du jour.

"Rien ne sert de commenter ce qui s'est passé", estime l'Ébroïcien. "C'était un gros accident. Heureusement, pas trop de contusions. J'ai pu faire la course, l'équipe a fait du super travail en remontant la voiture, car ce n'était pas une garantie à ce moment-là : beaucoup de pièces étaient endommagées. On l'a fait marcher comme avant, ce qui n'est pas le cas d'habitude. D'habitude, la sensation de la voiture est un peu bizarre [lorsqu'elle est remontée après un accident]. Cette fois, elle fonctionnait comme avant. C'est une bonne chose."

"On a tiré les leçons de cette course : on est arrivés à la finir, on a gagné deux places. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins on sait où on doit progresser pour demain." Seizième sur la grille de départ, Ocon a effectivement gagné une place aux dépens de Valtteri Bottas au premier tour, avant de se défaire des Haas de Nico Hülkenberg et de Kevin Magnussen, toutes deux en mediums. Il n'a toutefois pas pu résister à l'Aston Martin de Lance Stroll par la suite et déplore la dégradation pneumatique qu'il a rencontrée : "Elle était élevée, plus que sur d'autres voitures. Il faut qu'on travaille là-dessus. Demain, sur une piste plus fraîche, ça devrait être mieux."

Pierre Gasly (Alpine) devant son coéquipier Esteban Ocon à la fin du sprint

Quant à Pierre Gasly, il résume son sprint de manière très succincte : "Je partais 13e et j'ai fini 13e." Ce qui ne revient pas à dire que sa course a été ennuyeuse, loin de là. Le pilote Alpine a pris l'avantage sur les Haas au départ grâce à ses gommes tendres face aux mediums, mais il n'est pas parvenu à résister à la remontée des Aston Martin par la suite. "Je me suis un peu amusé avec Fernando [Alonso], mais en fin de compte on manquait juste de vitesse et de performance pour se battre pour les points. On a fait une bonne course, mais on ne peut pas vraiment maintenir les voitures plus rapides derrière."

Gasly ne cache pas qu'il attendait "légèrement plus" de performance à Interlagos. "Avec autant de batailles et les pneus arrière en surchauffe, à huit ou dix tours du but, on est en glisse partout. Peut-être que demain avec la stratégie, on verra ce qu'on peut faire pour s'extirper de ce trafic", conclut le Rouennais.

Propos recueillis par Matt Kew