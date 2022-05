En difficulté à Barcelone, Gasly essaie de "trouver des solutions"

Charger le lecteur audio

Pierre Gasly a connu un samedi "très compliqué" à Barcelone. N'ayant enregistré qu'un seul tour dans la troisième séance d'essais libres, la faute à un problème technique, le pilote AlphaTauri était assez logiquement en position de faiblesse à l'entame des qualifications. Capable de s'extirper de la Q1, Gasly n'a toutefois pas réussi à passer l'étape suivante, devant se contenter du quatorzième temps.

Une petite performance doublement frustrante pour le Français : d'un côté, son rythme depuis les premiers tours de roue en Catalogne n'a pas été fameux ; de l'autre, lui et son équipe n'ont pas été en mesure de corriger le tir en dépit des différents réglages adoptés sur l'AT03.

"C'est vrai que ce matin [j'ai été] déçu de ne pas pouvoir faire [les EL3]", a-t-il déploré au micro de Canal+ après son élimination. "On a eu un problème à l'arrière de la voiture, ils ont dû enlever la boîte de vitesses. On n'a pas pu faire la séance donc on avait beaucoup de choses à essayer. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'avait espéré."

"Tout le week-end, on a eu du mal sur cette piste et c'est vrai que depuis hier, on essaie de trouver des solutions. Je glisse énormément, j'avais zéro traction, et on a essayé quelque chose pour la qualif, pour voir si ça marchait mieux. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Voilà, il va falloir travailler, essayer de comprendre. En tout cas pour demain, c'est la voiture que l'on a, on va se bagarrer avec ces armes-là."

Le Grand Prix d'Espagne n'est pas réputé pour son spectacle et ses nombreux dépassements, il sera donc difficile pour Pierre Gasly de glaner quelques points depuis sa quatorzième place sur la grille de départ. Mais avec une forte dégradation des pneus Pirelli constatée en essais libres, le Français espère avoir une carte à jouer dimanche.

"Ça va être une course très longue, avec beaucoup de dégradation, on va essayer de saisir les opportunités qui se présentent à nous", a-t-il conclu.