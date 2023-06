En difficulté, Sergio Pérez a le soutien de Red Bull

Victorieux à deux reprises cette saison, Sergio Pérez n'a plus été vu sur le podium depuis le Grand Prix de Miami, au début du mois de mai. Trois épreuves ont eu lieu depuis, et lors de chacune d'entre elles le pilote Red Bull n'a pas été en mesure de se hisser en Q3 non plus. À l'inverse, son coéquipier Max Verstappen reste sur une série de trois pole positions et quatre victoires consécutives, ce qui lui permet de caracoler en tête du championnat.

En dépit des nombreux revers essuyés par le #11 ces deux derniers mois, Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, estime que Pérez a la capacité de rebondir rapidement.

"Je pense qu'il a seulement besoin d'un bon week-end pour reprendre confiance", estime-t-il. "Il a eu trois week-ends difficiles, trois samedis difficiles, ce qui vous met en difficulté le dimanche. Et il y a seulement un mois ou deux, nous avons vu ce dont Checo était capable. Il a besoin d'un bon week-end pour regagner confiance. Je ne doute pas qu'il sera de retour par la suite."

Accusant désormais 69 points de retard sur son coéquipier au classement général, Pérez fait preuve de résilience. "Il est certain que nous allons travailler dur ensemble, avec l'équipe à l'usine, pour nous assurer que nous comprenons ce qui se passe en ce moment", explique-t-il à Motorsport.com. "C'est comme ça mais je pense qu'il faut être fort mentalement. Et je suis fort. Je sais que je vais surmonter cette période difficile depuis deux courses. À Monaco, j'ai fait une erreur et c'était un mauvais week-end. Mais sans cela, nous avions le rythme. C'est un peu plus inquiétant de ne pas avoir de rythme."

Par le passé, Pierre Gasly et Alexander Albon ont pu constater, à leurs dépens, que Red Bull disposait d'une patience à durée limitée. Le baquet du Mexicain n'est aujourd'hui pas menacé cependant, comme l'assure Horner.

"Il est actuellement deuxième du championnat. C'est le seul autre pilote que Max à avoir gagné deux courses cette année. Donc nous devons le soutenir pendant cette période. Et je suis sûr qu'il retrouvera bientôt sa forme", conclut-il.

Avec Adam Cooper