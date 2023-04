La domination Red Bull n'inquiète pas : "On aura de bonnes surprises"

Charger le lecteur audio

La domination exercée par Red Bull lors des trois premiers Grands Prix de la saison n'inquiète pas Stefano Domenicali. Le PDG de la Formule 1 estime d'ailleurs qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions sur la suite du championnat, s'attendant à une concurrence capable de réagir mais aussi à des surprises alors que 19 manches sont encore à disputer.

Quoi qu'il en soit, la domination d'une écurie, souvent observée dans les cycles d'histoire successifs de la F1, est généralement vue comme un frein à l'intérêt du public. Une donnée que prennent en compte les dirigeants de la discipline mais qui ne les préoccupe pas vis-à-vis du nouveau public, notamment celui qu'ils ont su attirer à travers le succès de la série Drive to Survive.

"Tout d'abord, si une écurie est plus rapide que les autres, félicitations, ils ont fait du meilleur travail que les autres", a expliqué Stefano Domenicali lors d'un entretien avec des investisseurs. "C'est le devoir de la FIA, en tant que législateur, de s'assurer de la conformité des voitures avec le règlement. Si l'on observe les autres écuries, elles sont très proches, très, très proches. Je suis convaincu qu'avec le plafond budgétaire, la situation évoluera de la manière possible pour assister à une meilleure compétition."

"D'un autre côté, il y a quelque chose d'intéressant à observer : sur les nouveaux marchés, où un nouveau public arrive, ce n'est pas vraiment un facteur important. Disons que ça l'est plus pour les fans les plus assidus, s'ils voient une voiture qui domine, cela crée un niveau d'intérêt moindre. Pour les nouveaux marchés, pour les nouveaux fans qui arrivent, ce n'est pas vraiment très important. Et pour nous, c'est important car on veut s'assurer d'avoir une grande concurrence dans cet écosystème. Si je prends les marchés où l'on se développe aujourd'hui, ce facteur n'est pas aussi pertinent que ce que vous pensez. Et d'une certaine manière, c'est très intéressant à partager. C'est la vérité."

Pour le patron de la Formule 1, le temps fera son œuvre en permettant à la concurrence de rattraper son retard sur Red Bull. Stefano Domenicali partage également le point de vue de Christian Horner, selon qui les sanctions infligées à l'écurie de Milton Keynes avec des restrictions de développement aérodynamique jusqu'en octobre finiront par se faire sentir.

"Il est certain que lors des trois premiers Grands Prix, Red Bull a été très, très compétitif", a-t-il admis. "Je m'attends à ce que les autres les rattrapent. On doit attendre de voir l'effet de la pénalité qu'ils ont reçue l'année dernière avec la réduction du temps en soufflerie. Le championnat est très long. Et je pense que l'on aura de bonnes surprises avant la fin."

Propos recueillis par Adam Cooper