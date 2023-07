Les 10 écuries de Formule 1 représentées en F1 Academy en 2024

La F1 Academy est un championnat 100% féminin qui a pour but d'accroître la participation des femmes en formules de promotion en les aidant à progresser vers le sommet de la pyramide de la monoplace. Il s'agit d'une discipline de niveau Formule 4 dont la première saison est en cours.

Soutenue par la Formule 1 et prenant la suite des W Series, elle dispose d'une grille de 15 voitures engagées par cinq équipes, qui sont des structures déjà inscrites en Formule 2 et en Formule 3 (MP Motorsport, Prema, ART Grand Prix, Carlin et Campos).

La saison actuelle se déroule sur sept meetings de trois courses, cinq ayant déjà été disputés à ce stade, avec une manche finale qui aura lieu à Austin, du 20 au 22 octobre, en même temps que le Grand Prix des États-Unis. C'est l'Espagnole Marta García, ancienne de W Series, qui mène actuellement le classement général.

Toutefois, à partir de 2024, le championnat va connaître plusieurs changements assez importants puisque les dix écuries actuelles de Formule 1 auront chacune une monoplace à leurs couleurs et en choisiront la pilote. Les cinq baquets restants seront occupés par des pilotes disposant de partenaires différents. De même, comme cela avait déjà été annoncé, le championnat se déroulera totalement en parallèle du calendrier F1.

Lire aussi : More than Equal révèle son étude sur les femmes en sport auto

Susie Wolff, directrice générale de la F1 Academy, a déclaré : "Ce moment historique démontre non seulement l'ampleur du soutien apporté à la F1 Academy par l'ensemble de la communauté de la F1, mais il encouragera toute une génération de jeunes filles à prendre conscience des possibilités offertes par le sport automobile, tant sur la piste qu'en dehors."

"Alors que nous rejoindrons le calendrier de la F1 l'année prochaine et que nous organisons des événements 'F1 Academy Discover Your Drive' avant nos courses, je suis convaincue que nous aurons un impact positif sur notre sport sur le long terme."

Selon Stefano Domenicali, PDG de la F1, associer les participantes à la F1 Academy aux dix constructeurs de la discipline reine constitue une étape cruciale pour créer un système qui permettra aux pilotes féminines talentueuses de gravir les échelons. "Nous avons créé la F1 Academy pour apporter un changement réel et durable afin de garantir que les jeunes talents féminins disposent du système adéquat pour poursuivre et réaliser leurs rêves."

"Aujourd'hui est un moment très important car il montre l'impact du projet et le soutien qu'il reçoit de la part de toute la communauté de la F1. En 2024, la F1 Academy rejoindra notre calendrier de courses, ce qui augmentera la notoriété et la visibilité de la série à l'échelle mondiale, et le fait d'avoir les couleurs de la F1 sur la grille sera quelque chose de très spécial."

Le manque de visibilité de la discipline, en l'absence de diffusion en direct, est l'une des principales critiques formulées actuellement.