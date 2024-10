EL1 - Sainz emmène un doublé Ferrari à Austin

La Formule 1 est de retour après quatre semaines et entame sa dernière ligne droite avant la fin de saison avec le Grand Prix des États-Unis. Austin étant connu pour être le rendez-vous des évolutions, la plupart des écuries ont apporté des mises à jour, Mercedes et McLaren ayant certains des plus gros packages.

Ainsi, cette seule et unique séance d'essais libres sera surement studieuse. Week-end sprint oblige,, les équipes n'auront donc qu'une heure pour tester leur différentes améliorations. Rappelons tout de même que le format de ces courses raccourcies a été revu cette saison et permet maintenant aux concurrents de modifier les réglages de leur monoplace avant les qualifications de la course principale, ayant lieu le samedi.

Les monoplaces s'engagent sous le soleil texan. Lando Norris signe le premier chrono de cette séance en 1'39"704, il est rapidement suivi et battu par Valtteri Bottas puis Esteban Ocon, alors que Franco Colapinto se fait une petite frayeur. La plupart des pilotes ont chaussé les pneumatiques durs, à l'exception de Bottas en mediums et son coéquipier Zhou Guanyu en gommes tendres.

Liam Lawson signe un 1'39"462 et se place à la neuvième place. Le Néo-Zélandais a renfilé les gants et effectue sa première course en tant que remplaçant de Daniel Ricciardo chez VCARB.

Comme prévu, les pilotes font tomber les temps. Après dix minutes dans cette séance, le top 3 se compose de Max Verstappen, Carlos Sainz et George Russell, alors que Pierre Gasly part en tête-à-queue au premier virage, sans aucun dommage pour le Français. Le Néerlandais trône au sommet de la feuille des temps en 1'35"538.

Lewis Hamilton perd violemment l'arrière de sa Mercedes à la fin du secteur 1, il parvient à s'en sortir sans souci. Son coéquipier se plaint également à la radio et explique avoir failli partir en tête-à-queue au même endroit. Quelques minutes plus tard, Russell se manque au virage 1, encore une fois sans conséquences.

Vingt minutes se sont écoulées et ce sont les Ferrari qui occupent les deux premières places du classement, Leclerc est le plus rapide en 1'34"966. Les Red Bull chaussent les pneus tendres, Verstappen inscrit le meilleur temps en 1'33"855 et Sergio Pérez s'empare de la troisième place à huit dixièmes de son coéquipier.

Après leur travail de long relais, les pilotes effectuent leurs derniers tours rapides à dix minutes de la fin de séance. Les chronos tombent et Sainz s'empare du meilleur temps en 1'33"602 devant Verstappen. Oscar Piastri qui tentait de rentrer au stand, arrive trop vite et évite de peu le mur. Fernando Alonso s'empare de la troisième place provisoire en 1'34"112, avant de descendre dans le classement. Leclerc se place juste derrière son coéquipier en 1'33"623.

Au drapeau à damier, le top 3 se compose de Sainz, Leclerc et Verstappen.

Lire aussi : Formule 1 Verstappen ne désarme toujours pas face à sa punition par la FIA

Grand Prix des États-Unis - Essais Libres 1