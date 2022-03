EL1 - Gasly donne le ton, Ocon perd son ponton

Charger le lecteur audio

La saison 2022 de Formule 1 est bel et bien lancée avec cette première séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, et celle-ci a été animée pour les pilotes français, c'est le moins que l'on puisse dire. Si Pierre Gasly a signé le meilleur temps, Esteban Ocon a connu une sacrée mésaventure en voyant la carrosserie de son ponton se désagréger sur une petite bosse dans la ligne droite des stands. Le pilote Alpine a dû rentrer au garage alors que les caméras et les appareils photos se focalisaient sur l'architecture interne de l'Alpine A522.

Cet incident a provoqué un long drapeau rouge en début de séance, alors qu'aucun pilote n'avait tourné en moins de 1'36. Par la suite, Max Verstappen a longtemps occupé la première place en 1'34"742 avec les pneus mediums.

Chez Mercedes, face au phénomène de marsouinage, il a été décidé d'équiper Lewis Hamilton et George Russell de planchers différents pour tenter de résoudre le problème. Le vétéran disposait ainsi d'un fond plat en forme de Z sur le bord, tandis que celui de son cadet était droit. Russell a d'ailleurs lui aussi perdu un petit élément en carbone, au même endroit qu'Ocon, ce qui ne l'a pas empêché de battre la référence de Verstappen en 1'34"629, mais avec les tendres.

Lire aussi : Gasly dévoile un casque en solidarité avec l'Ukraine

Gasly allait toutefois mettre tout le monde d'accord en 1'34"193, lui aussi avec les pneus à bandes rouges ; il devançait la concurrence de plus de trois dixièmes, mais les Ferrari le suivaient en mediums, avec un potentiel peut-être intéressant. Charles Leclerc s'est fait remarquer par un 360° dans le virage 11, sans gravité.

Russell et Verstappen complétaient logiquement le top 5 devant Lance Stroll, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda et Sergio Pérez. Les McLaren n'ont pas été performantes, se classant aux 16e et 17e rangs, mais on ne peut pas en tirer de conclusions à ce stade ; Nico Hülkenberg, lui, a pris ses marques au volant de l'Aston Martin avec notamment un gros blocage de roue au virage 8. Il s'est classé 14e.

Lire aussi : Hülkenberg n'a fait que du simulateur depuis 2020

Enfin, le week-end commence bien mal pour Valtteri Bottas, qui a entendu des ratés et est rentré au stand au ralenti dès le début de la séance. Il n'en est jamais ressorti.

Grand Prix de Bahreïn - Essais Libres 1