EL1 - Leclerc et Ferrari démarrent en trombe

Les hommages rendus à la reine Élisabeth II, disparue ce jeudi, ont été nombreux, et la F1 n'a pas fait exception. Le paddock s'est réuni dans la pitlane de Monza quelques instants avant le début de la première séance d'essais libres pour observer une minute de silence, les pilotes britanniques et membres d'équipes représentant l'Union Jack portant tous un brassard noir.

Comme en Belgique il y a quelques semaines, plusieurs pilotes ont changé d'éléments moteur : Hamilton, Bottas, Schumacher, Verstappen, Pérez, Sainz et Tsunoda. Les pénalités attendues n'ont pas encore été prononcées officiellement par les commissaires, néanmoins Lewis Hamilton est d'ores et déjà assuré de s'élancer en fond de grille. À noter que Yuki Tsunoda a également été pénalisé pour avoir accumulé cinq réprimandes cette saison.

Chaussé des pneus durs, Max Verstappen a rapidement pris le commandement en 1'25"230, tandis que son coéquipier Sergio Pérez a connu des problèmes avec son DRS, le volet supérieur s'agitant au-delà du raisonnable en ligne droite. Le Mexicain et Fernando Alonso ont amélioré le temps de Verstappen peu après, toutefois le leader du championnat a fait encore mieux et, toujours en gommes à bandes blanches, a progressivement abaissé la barre pour atteindre 1'22"853.

Après 20 minutes de roulage, Tsunoda occupait la deuxième place avec ses pneus tendres, à plus d'une seconde de Verstappen. Suivaient Alonso, en durs, et Esteban Ocon, qui était le plus rapide chez les hommes en pneus mediums.

Les gommes tendres ont ensuite été enfilées pour des simulations de relais de qualifications. Charles Leclerc est remonté en première position en 1'22"410, un temps qui aurait pu être facilement battu par Verstappen s'il n'avait pas buté sur Lando Norris dans le dernier secteur, le pilote McLaren étant lui aussi dans un tour chronométré.

George Russell (1'22"689), Carlos Sainz (1'22"487) et Lewis Hamilton (1'22"831) se sont lancés à l'assaut du meilleur chrono par la suite, néanmoins aucun n'a amélioré le temps du Monégasque... pas même Leclerc qui, malgré le record dans le deuxième secteur, a perdu du temps sur lui-même lors d'une nouvelle tentative.

Ferrari a donc conclu la première séance aux deux premières places, Leclerc ne possédant que sept centièmes d'avance sur Sainz. Russell et Hamilton se sont classés troisième et quatrième respectivement, devant un Verstappen qui n'a pas encore montré toutes ses cartes. Ocon, Alonso, Tsunoda, Bottas et Ricciardo ont complété le top 10. Antonio Giovinazzi, 18e, et Nyck de Vries, 19e, ont respectivement pris le volant de la Haas de Mick Schumacher et l'Aston Martin de Sebastian Vettel en EL1.

AlphaTauri a dû composer avec un problème gardé secret sur la monoplace de Pierre Gasly en début de séance, le Français ayant pu reprendre la piste peu de temps après, et les mécaniciens Ferrari se sont longtemps affairés sur la F1-75 de Sainz pour changer de plancher.

Grand Prix d'Italie - Essais Libres 1