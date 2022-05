EL1 - Leclerc ouvre le bal avec le meilleur temps

Charger le lecteur audio

Deux semaines après la première excursion de la Formule 1 à Miami, le Circus a posé ses valises en Espagne, près de Barcelone. Et pour l'occasion, plusieurs équipes ont apporté des évolutions sur leur monoplace. C'est notamment le cas de Mercedes et de McLaren, mais aussi d'Aston Martin, qui possède désormais une "Red Bull verte" : un surnom qui s'explique par les similitudes entre le design éprouvé de l'écurie autrichienne et la nouvelle forme de l'AMR22.

Au moment où l'horloge a atteint 14h, Sebastian Vettel a été le premier à prendre la piste, suivi de près par les rookies Jüri Vips et Nyck de Vries. Ces deux derniers ont pu prendre le volant de la Red Bull (à la place de Pérez) et de la Williams (à la place d'Albon), respectivement, dans le cadre de la nouvelle règle obligeant les équipes à aligner au moins deux fois des pilotes inexpérimentés en EL1 cette saison. Robert Kubica était lui aussi présent, à la place de Zhou Guanyu.

De Vries s'est chargé de signer le premier chrono de la journée, 1'27"438 en pneus durs, sous une chaleur de plomb (29°C dans l'air et 46°C sur la piste). Toutefois, le premier chrono compétitif est revenu à Max Verstappen, qui a tourné en 1'23"163 avec des gommes dures. Le Néerlandais a ensuite abaissé la meilleure marque en 1'22"693 et 1'22"394, devançant Charles Leclerc et Daniel Ricciardo, leader chez les hommes en mediums.

Après un bref passage au stand pour régler un problème de rétroviseur, le Champion du monde en titre s'est davantage approché des 81 secondes, puis est entré dans ce terrain au terme d'un tour conclu en 1'21"876, toujours en durs.

À mi-séance, De Vries a été le premier à chausser les pneus tendres et est remonté à la quatrième place (à une seconde de Verstappen) malgré le trafic dans le dernier secteur. Carlos Sainz, en revanche, n'a pas été gêné lors de son tour en tendres et a signé un 1'19"907 le propulsant à la tête du classement, sous les hourras de la foule espagnole. Suivaient Norris et Tsunoda.

Russell s'est ensuite invité en deuxième position, Hamilton accusant trois dixièmes de retard sur son équipier après avoir été copieusement gêné par un Fernando Alonso au ralenti à la sortie du virage 12. Un incident étudié par les commissaires après la séance. Verstappen a lui aussi été gêné dans le dernier secteur et a dû se contenter de la deuxième place en 1'20"164 malgré ses records dans les deux premiers secteurs.

Et c'est Leclerc qui a eu le dernier mot en s'emparant du meilleur temps (1'19"828). Personne n'a été en mesure de répondre au leader du classement général puisque les chronos ont chuté peu après, les équipes ayant mené d'autres programmes. Ainsi, Leclerc est rentré au garage en première position, devant Sainz et Verstappen. Russell et Alonso ont complété le top 5 ; Hamilton, Norris, Gasly, Ricciardo, Tsunoda et Ocon le top 10.

Avec leurs évolutions, les deux Mercedes et les deux McLaren ont bien figuré pour cette première séance d'essais, de bonne augure pour la suite du week-end. En revanche, le démarrage a été difficile pour Aston Martin puisque Lance Stroll n'a signé que le douzième temps et Vettel le seizième. Vips a fermé la marche, néanmoins l'Estonien s'est concentré sur un programme de récolte de données et n'a pas signé de tour compétitif.

Grand Prix d'Espagne - Essais Libres 1