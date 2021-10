EL2 - Hamilton en tête devant Leclerc

Lewis Hamilton ne s'élancera pas de la pole position ce week-end à Istanbul, mais pour l'instant, il paraît bien parti pour limiter les dégâts dans le contexte de sa pénalité de dix places sur la grille de départ pour changement de moteur. Le pilote Mercedes a conservé l'avantage lors de la seconde séance d'essais libres du Grand Prix de Turquie.

Les stratégies pneumatiques étaient diverses et variées en début de séance, avec 11 pilotes en mediums, six en durs et trois en tendres. Dès les premières minutes, un embouteillage dangereux s'est créé dans le dernier secteur alors que les pilotes cherchaient à avoir un tour clair, avec plusieurs voitures quasiment à l'arrêt.

Pas plus tard qu'en EL1, Lewis Hamilton avait battu le record du circuit établi par Juan Pablo Montoya en 1'24"770 en 2005, tournant en 1'24"178. Cette référence a été battue par Charles Leclerc au bout d'une dizaine de minutes, en 1'24"102, devançant les Mercedes de Hamilton (d'un dixième) et de Valtteri Bottas (de trois dixièmes) au terme de la première salve de chronos. Lando Norris était le mieux placé des pilotes en pneus durs, en 1'24"788, devant Sergio Pérez et Carlos Sainz, leader des concurrents en tendres.

Max Verstappen, Pierre Gasly et Daniel Ricciardo étaient également à moins d'une seconde du leader, le Français et l'Australien en durs. Verstappen, lui, se plaignait d'instabilité en milieu de virage, comparant sa Red Bull à une Polaris Slingshot, tandis que Hamilton déplorait la faiblesse de son train avant.

Les pneus tendres ont ensuite été utilisés par l'ensemble du plateau, et Hamilton a signé le meilleur temps en 1'23"804 devant Leclerc, auteur d'un 1'23"970 et seul pilote à troubler les deux top teams ; suivaient Bottas, Pérez, Verstappen et Norris. Plus loin, c'était très serré entre Alonso, Ocon, Gasly, Giovinazzi, Tsunoda, Sainz, Stroll et Ricciardo : tout ce beau monde se tenait en quatre dixièmes tout pile. Seules les écuries Williams et Haas étaient distancées, Nicholas Latifi s'étant fait remarquer par deux tête-à-queue au virage 9.

La fin de séance était consacrée aux longs relais, avec des chronos à l'avantage de Hamilton à nouveau, et a entériné le classement, après quelques événements insolites. La bouteille d'eau dans le casque de Kimi Räikkönen fuyait, et le Finlandais ne cachait pas son agacement en se retrouvant les pieds mouillés : "Comment est-ce si difficile de faire des choses simples comme il faut ? C'est la partie la plus simple de la voiture et on n'arrive pas à la réparer."

Gasly, lui, s'est plaint d'avoir "les bras trop courts pour tourner le volant", en d'autres termes d'être installé trop en arrière dans son cockpit. Il allait ensuite réaliser une pirouette étonnante au virage 6, sans dégâts. Nikita Mazepin a perdu le contrôle à haute vitesse dans le quadruple gauche, endommageant grandement ses pneus mediums ; enfin, Esteban Ocon s'est immobilisé sur la grille avec un pépin technique alors qu'il allait faire un essai de départ après le drapeau à damier.

Grand Prix de Turquie - Essais Libres 2