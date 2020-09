EL2 - Verstappen devance un Ricciardo en panne

Une fois n'est pas coutume, les Mercedes ne sont pas aux avant-postes à l'issue des essais du vendredi, bien que les Flèches d'Argent n'aient pas forcément montré l'étendue de leur potentiel. Après une averse qui a humidifié la piste pendant les qualifications de FIA F3, le début de la séance a été extrêmement calme ; seul Antonio Giovinazzi, resté au garage pendant les EL1 à cause d'un problème technique, a pris la piste pour tenter de rattraper le temps perdu. Les Haas ont fait de même vers la mi-séance après un changement d'unité de puissance sur les deux monoplaces.

Aux avant-postes, c'est tout d'abord Max Verstappen qui a donné le ton en 1'44"354, avec les pneus mediums, devant Lewis Hamilton, auteur d'un prometteur 1'44"652 en gommes dures. Suivaient en mediums Valtteri Bottas (1'44"658), Lance Stroll (1'44"678) et Sergio Pérez (1'44"693), les Racing Point paraissant relativement compétitives ce week-end.

Les simulations de qualifications ensuite réalisées en pneus tendres ont abouti à une hiérarchie quelque peu inhabituelle et particulièrement serrée. C'est Verstappen qui a pris l'ascendant en 1'43"744 devant un étonnant Daniel Ricciardo en 1'43"792. Le pilote Red Bull n'était pourtant pas ravi des gommes à bandes rouges, indiquant à la radio : "Ces pneus, ils commencent à vibrer très rapidement." Suivaient Hamilton, Albon, Pérez, Bottas, Norris et Ocon, tout ce beau monde se tenant en moins d'une demi-seconde. Lance Stroll était à presque une seconde du leader mais a signé son meilleur temps en mediums.

Les performances de Renault – à prendre avec les pincettes d'usage, car ce ne sont que des essais libres – paraissent donc plutôt prometteuses, mais tout n'est pas positif, car Ricciardo a ensuite subi une perte de pression hydraulique et s'est immobilisé en bord de piste, provoquant une neutralisation par la voiture de sécurité virtuelle. Le drapeau rouge a été brièvement agité en fin de séance lorsqu'un morceau de panneau publicitaire s'est décroché et est tombé sur la piste.

Les performances des Ferrari sont véritablement source d'inquiétude, Charles Leclerc et Sebastian Vettel ayant conclu la séance aux 15e et 17e rangs. Les pilotes de la Scuderia semblent être à la peine au volant de la SF1000, une seconde et demie plus lents que la référence fixée par le Monégasque dans la même séance l'an dernier.

Quelques sorties de piste ont été à déplorer dans cette séance, mais rien de majeur. Hamilton n'a toutefois pas manqué de se faire remarquer par un énorme travers à la sortie des stands, lorsqu'il a pris la piste en pneus durs. Plus de peur que de mal.

Grand Prix de Belgique - Essais Libres 2

