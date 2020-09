La Renault de Ricciardo pas endommagée par sa panne

C'est une vingtaine de minutes avant le terme de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique que Daniel Ricciardo s'est immobilisé en bord de piste, victime d'une perte de puissance hydraulique. Il était légitime de craindre que la mécanique ait subi des dégâts, d'autant que le nombre autorisé de groupes propulseurs et de boîte de vitesses est limité à notre époque. Cependant, il semble que ce ne soit pas le cas.

"Nous sentons que le moteur fonctionne bien", déclare Cyril Abiteboul, directeur d'équipe, à Sky Sports F1. "Bien sûr, il y a la déception que le relais ait été écourté par le problème hydraulique, mais de ce que je sais, la boîte de vitesses – qui était neuve – n'est pas endommagée et il semble que le moteur non plus."

Si Abiteboul parle d'un moteur qui fonctionne bien, ce n'est pas un hasard, compte tenu du rythme prometteur affiché par les Renault sur une piste de Spa-Francorchamps où la puissance est cruciale. Si toute conclusion tirée de ces essais libres serait hâtive, il n'empêche que Daniel Ricciardo a signé le deuxième temps en 1'43"792, à un demi-dixième du leader Max Verstappen, tandis qu'Esteban Ocon est huitième à moins d'une demi-seconde du meilleur temps.

"Ce qui arrive le vendredi n'est pas toujours représentatif du samedi et du dimanche, et c'est le dimanche qui compte", tempère Abiteboul. "Nous voyons que la voiture a fait des progrès, à part à Barcelone, où nous ne sommes pas vraiment parvenus à trouver les réglages, mais aussi en termes de compétitivité et performance aérodynamique globale. Sur un circuit à faible appui, un peu comme Silverstone mais à un extrême différent ici, nous nous sentons bien."

"Esteban a un moteur neuf ici, ce qui signifie quelques kW [de puissance] supplémentaires, ce qui a une grande importance ici. Il sera donc intéressant de voir quelle sera la dynamique."

La hiérarchie de cette deuxième séance d'essais libres du jour était inhabituellement serrée, avec un top 8 en moins d'une demi-seconde, et Abiteboul a bon espoir que les R.S.20 tirent leur épingle du jeu grâce à leurs réglages à très faible appui.

"Je pense que l'on a un milieu de tableau qui est si serré que les caractéristiques de la voiture – le moteur, l'appui, la traînée, etc – auront un impact sur le niveau de compétitivité ce week-end. Je pense que nous devons essayer d'améliorer nos faiblesses. En général, nous avons une voiture qui est un peu plus compétitive que le milieu de peloton sur les pistes à faible appui. Espérons que cela joue en notre faveur ce week-end et le prochain à Monza", conclut le Français.

