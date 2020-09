EL3 - Hamilton devant Ocon, Ferrari boit la tasse

Sous un ciel menaçant et des conditions fraîches, avec 14°C dans l'air et 19°C sur la piste, la dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique 2020 débute. Les Haas, qui ont peu roulé ce vendredi en raison de problèmes techniques divers qui ont conduit à des changements de moteur, sont les premières à signer des temps et sont même pendant un petit quart d'heure les seules monoplaces en piste.

La pluie, qui était attendue, finit par tomber légèrement peu après l'entrée au stand des voitures américaines. Conséquence directe : le circuit reste silencieux et vide de longues minutes. Les pilotes finissent toutefois par sortir des garages à une quarantaine de minutes de la fin, l'averse ayant cessé sans véritablement humidifier l'asphalte.

Peu avant la mi-séance, Bottas se positionne en tête, avec 1'43"8, 0"083 devant Verstappen et 0"325 devant Hamilton, tous trois étant en pneus tendres (rouges). Pérez est à 0"793, mais en pneus durs (blancs). Gasly et Ocon, les deux derniers pilotes sous la seconde d'écart, à neuf dixièmes, sont quant à eux en mediums (jaunes).

Une vingtaine de minutes avant le drapeau à damier, la pluie se remet à tomber légèrement. Cela éloigne les F1 du circuit jusqu'aux huit dernières minutes où la plupart d'entre elles ressortent. Seul Magnussen reste au garage, Haas ayant visiblement (encore) du travail à faire sur la VF-20. Comme attendu, du trafic se crée dans le dernier secteur de la piste, au moment de préparer les tours lancés.

Ocon, au prix d'un tour d'attaque au volant d'une Renault véloce et clairement déchargée en aéro, s'empare provisoirement des commandes, en 1'43"4, mais Hamilton fait mieux avec 1'43"2. Norris est troisième, à trois dixièmes. En fin de classement, les Ferrari, qui semblent avoir adopté une approche aéro avec plus d'appui que vendredi, ne parviennent même pas à faire mieux que la 17e position. Beaucoup de pilotes se plaignent du trafic, qui risque d'être encore pire en Q1 et Q2 cet après-midi.

Grand Prix de Belgique - Essais Libres 3