EL3 - Mercedes reste intouchable, Ocon dans le mur

Au terme de plusieurs tentatives avec deux trains de pneus tendres pour chacun des pilotes Mercedes, Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la séance en 1'17"222, avec un dixième et demi de marge sur son coéquipier Valtteri Bottas, qui a tourné en 1'17"373. Cependant, le Finlandais demeure l'auteur du meilleur temps du week-end, réalisé en EL1 en 1'16"785, et avec un record du circuit fixé à 1'15"406 l'an passé, les chronos devaient tomber en qualifications.

Pendant ce temps, Max Verstappen s'est confirmé comme la principale menace des Mercedes. Lors des trois séances d'essais de ce week-end, le pilote Red Bull a effectué sa meilleure performance en 1'17"7, mais s'il n'est qu'à une demi-seconde ce matin, cela reste une seconde plus lent que le chrono de Bottas hier.

Carlos Sainz est un prometteur quatrième en 1'18"046, lui qui dispose d'une nouvelle unité de puissance alors que McLaren s'efforce tant bien que mal de résoudre des problèmes de refroidissement sur sa monture. Suivent Sergio Pérez, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Lance Stroll, Alexander Albon et Daniel Ricciardo, tous à moins de quatre dixièmes de Sainz.

Classé onzième juste derrière son coéquipier, Esteban Ocon s'est accidenté en fin de séance entre les virages 3 et 4, provoquant une interruption définitive au drapeau rouge. Ocon a laissé passer la Haas de Kevin Magnussen dans le virage 3, mais celle-ci a ensuite ralenti et le Français, surpris, a donné un coup de volant pour l'éviter, se retrouvant dans le mur. Il n'est pas certain que sa monoplace soit réparée pour les qualifications.

Côté Haas justement, Romain Grosjean est moins en verve qu'hier mais signe quand même le 13e temps avec une nouvelle unité de puissance, Haas ayant enfreint le couvre-feu pour installer ce groupe propulseur et réparer une fuite. Grosjean se trouve juste derrière la Ferrari de Sebastian Vettel au classement, alors que les Williams ferment la marche, comme depuis le début du week-end.

Grand Prix d'Espagne - Essais Libres 3