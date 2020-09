Pas de sanction dans l'incident Ocon/Magnussen

L'incident s'est produit dans les dernières minutes des Essais Libres 3 du GP d'Espagne : alors qu'il venait de dépasser la Renault d'Esteban Ocon dans le virage 3, Kevin Magnussen a ralenti avant le virage 4 et s'est rangé en milieu de piste, en ralentissant. Revenant sur lui après avoir légèrement réaccéléré, Ocon a alors été surpris par le ralentissement du Danois, a freiné et mis un coup de volant qui l'a envoyé dans le mur intérieur, abîmant l'avant de sa R.S.20.

Convoqués par les commissaires suite à cet événement, les deux pilotes ont livré leur point de vue. Les commissaires ont alors décidé qu'il n'y avait pas besoin d'infliger de sanction car il s'agissait d'une simple mésentente.

Voici la justification de la décision : "Ocon était sur un tour de sortie après être juste sorti des stands. Magnussen venait de terminer un tour chronométré. Magnussen a dépassé Ocon en passant du virage 2 au virage 3 mais a ensuite commencé à ralentir. Dans la ligne droite, à mi-chemin entre le virage 3 et le virage 4, Ocon a fait une embardée pour éviter un Magnussen qui ralentissait et s'est crashé contre le mur."

"En discutant de l'incident avec les pilotes et en examinant les preuves, les commissaires ont déterminé que Magnussen a levé le pied et ralenti en utilisant la récolte [d'énergie] de l'ERS ; il n'y a eu aucune utilisation des freins qui a contribué à l'accident. Cela a été confirmé par la télémétrie. Magnussen s'est doucement écarté de la trajectoire, ayant été averti du fait qu'il y avait du trafic sur des tours rapides."

"Au même moment, Ocon se déplaçait également vers la droite pour laisser passer le trafic et regardait dans ses rétroviseurs les voitures qui le suivaient. Lorsqu'il a ensuite regardé vers l'avant, il a été surpris de voir Magnussen juste devant lui et a fait une embardée pour éviter une collision. Les pilotes et les commissaires ont convenu qu'il s'agissait d'un accident malheureux et qu'aucun des deux pilotes n'était à blâmer. Les commissaires ne prennent donc aucune autre mesure."