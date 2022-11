EL3 - Pérez le plus rapide, Hamilton sous enquête

Charger le lecteur audio

Puisque les qualifications et la course du Grand Prix d'Abu Dhabi ont lieu au crépuscule, cette troisième séance d'essais libres n'était pas représentative. Même si les équipes disposaient d'une heure pour limer le bitume et finaliser leurs réglages avant la mise en place du régime de parc fermé, les dix premières minutes ont été particulièrement calmes.

Les pilotes Ferrari, parmi les rares hommes à avoir roulé dans les premiers instants, ont provisoirement pris les commandes du classement. Le chrono de 1'27"314 de Charles Leclerc, réalisé en pneus mediums, a été battu lorsque ce fut au tour des Mercedes de prendre la piste. Lewis Hamilton menait alors la danse en 1'26"040 avec près d'une demi-seconde d'avance sur son coéquipier George Russell. Les deux étaient en pneus tendres.

Un quart d'heure après que le feu des stands était passé au vert, seuls sept pilotes avaient bouclé un tour chronométré. La piste s'est progressivement remplie par la suite, alors que les Ferrari concluaient leur relais en mediums. Après 20 minutes, Hamilton occupait toujours la première place, mais il n'avait plus qu'une avance de 55 millièmes sur son plus proche adversaire, Leclerc. Suivaient Fernando Alonso et Esteban Ocon, à deux dixièmes et demi avec les gommes mediums, et Carlos Sainz, à trois dixièmes et demi.

Peu avant la mi-séance, Sergio Pérez a abaissé la référence à 1'25"861 en pneus mediums alors que Max Verstappen était encore dans le garage. Le double Champion du monde en titre a attendu 29 minutes avant de quitter les stands. Néanmoins, il a dû y retourner avant même de finir un tour puisque le drapeau rouge a été immédiatement présenté en raison d'un étrange incident ayant impliqué Pierre Gasly. À la sortie du banking du virage 9, le Français a déjanté à l'avant droit et répandu des morceaux de carbone sur la piste.

La neutralisation n'a été que de courte durée, le drapeau vert ayant été agité quelques instants plus tard, toutefois Hamilton a suffisamment eu de temps pour s'attirer les foudres des commissaires. Ceux-ci ont noté que le pilote Mercedes n'avait pas ralenti pendant le drapeau rouge tout en dépassant deux voitures et annoncé qu'ils lanceraient une enquête après la séance d'essais. Il pourrait écoper d'une pénalité sur la grille.

En attendant que les commissaires délibèrent, le septuple Champion du monde a repris les commandes du classement (1'25"824 en pneus tendres), avec 37 millièmes d'avance sur Pérez (en mediums) et deux dixièmes sur Verstappen (en tendres). Une fois chaussé des enveloppes marquées en rouge, Pérez a enregistré un 1'24"982 pour s'emparer du meilleur temps. Le pilote Red Bull a repoussé Verstappen à un dixième et demi, Hamilton à deux dixièmes et Russell à quatre dixièmes, qui ont tous amélioré leur temps.

La situation est préoccupante pour Ferrari. Sainz et Leclerc ont dû se contenter du sixième et septième temps. Les deux pilotes ont même figuré derrière la McLaren de Lando Norris, qui s'est emparé de la cinquième place. Le top 10 a été complété par Ricciardo, Vettel et Albon.

Grand Prix d'Abu Dhabi - Essais Libres 3