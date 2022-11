Alpine a menacé Alonso et Ocon de les écarter pour Abu Dhabi

Charger le lecteur audio

C'est une position drastique qu'a adoptée Alpine après la situation délicate vécue au Grand Prix de São Paulo. Lors du sprint à Interlagos, Esteban Ocon et Fernando Alonso s'étaient accrochés à deux reprises au premier tour, l'Ibère ayant même percuté son coéquipier par l'arrière en pleine ligne droite avant de le critiquer avec sarcasme. Les bolides bleus avaient conclu l'épreuve en fond de classement.

PDG d'Alpine, Laurent Rossi révèle avoir pris les choses en main à ce moment-là, avec une certaine fermeté. "J'ai dit aux pilotes que tant qu'ils se comporteraient en adultes, je les traiterais en adultes", explique Rossi. "Ils peuvent se battre, tant que cela ne nuit pas à l'équipe – ce qui est arrivé le week-end dernier. Je leur ai rappelé le fait que plein de pilotes meurent d'envie de courir à leur place, et que ce serait dommage de finir l'année avec deux autres pilotes, même si ça me coûte cher."

"Ils ont pris leurs responsabilités et ont fait du super travail. Ça arrive à tout le monde, j'imagine. C'est ce qui fait de ces pilotes d'incroyables champions, mais cet instinct de tueur va parfois trop loin. C'est mon rôle de les remettre à leur place."

Dimanche dernier, la course a été un vrai succès pour Alpine, Alonso et Ocon étant remontés des 17e et 16e rangs aux cinquième et huitième places à l'arrivée – avec une pointe de réussite pour l'Ibère, avantagé par l'intervention tardive de la voiture de sécurité. Son coéquipier s'est d'ailleurs effacé devant lui, ce que salue Rossi ; ce dernier répète que les deux pilotes n'avaient pas interdiction de se battre malgré les incidents de la veille.

"Nous leur avons dit que si c'était nécessaire, ils devaient suivre les consignes", indique le dirigeant français. "Mais il n'y a pas eu de consignes d'équipe (sic). Nous avions deux stratégies différentes, nous ne pouvions pas prédire laquelle allait donner le meilleur résultat, car cela dépendait des conditions de course. Selon le rythme et les circonstances, nous leur avons dit que si c'était nécessaire, nous imposerions d'échanger les positions, et qu'ils devraient s'exécuter. Ils l'ont fait, et c'était parfait."