Esteban Ocon ravi de ses "gros progrès" en 2020

La première saison d'Esteban Ocon chez Renault n'a pas été simple. Le Français n'a devancé Daniel Ricciardo que deux fois en qualifications et il a fini la saison à 57 points de son équipier. Plusieurs problèmes techniques ont également mis fin à ses courses, Ocon ayant abandonné quatre fois à la suite de soucis sur sa R.S.20, plus qu'aucun autre pilote en 2020.

Après une année au poste de pilote de réserve de Mercedes, Ocon a eu besoin de temps pour reprendre le rythme mais il est satisfait de ses prestations dans la dernière partie de la saison, marquée par le premier podium de sa carrière au GP de Sakhir, une performance de bon augure en vue de 2021, année qui verra l'équipe Renault prendre le nom Alpine.

"Dans l'ensemble, il y a eu de gros progrès", a souligné Ocon. "Je suis plutôt content de la façon dont j'ai terminé la saison, qu'il s'agisse du rythme, des performances et du travail avec l'équipe. C'est bien mieux maintenant qu'au début. Je sens que mes performances se sont améliorées, que j'ai pris confiance dans la voiture, et c'est très bon. Nous allons faire en sorte d'être au niveau sur tous ces détails l'an prochain, et d'être prêts."

Renault a fait de gros progrès en 2020 et l'équipe n'aurait eu besoin que d'un point supplémentaire pour finir l'année avec deux fois plus d'unités que la saison précédente, malgré un calendrier réduit à 17 Grands Prix en raison de la pandémie de COVID-19. La campagne 2020 de Renault s'est pourtant finie sur un goût amer puisque le Losange a pris la cinquième place du championnat, comme en 2019, échouant dans la lutte pour la troisième position face à McLaren et Racing Point.

"C'est dommage d'avoir manqué la troisième place au championnat des constructeurs mais il y a beaucoup de points positifs à retenir de cette saison, et des choses que nous n'avons également pas fait à la perfection", a souligné Ocon. "Il y a des choses à faire pour la saison prochaine, mais si on retient le positif et qu'on corrige et efface le négatif, nous devrions dans une situation assez bonne l'an prochain."

Avec Luke Smith

