La F1 décidera avant la trêve si un GP à Bahreïn ou Djeddah sera possible

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Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, estime qu'il y a encore de l'espoir que le championnat puisse organiser l'une des deux courses annulées, que ce soit à Bahreïn ou en Arabie saoudite.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publié:
Le départ de la course

Photo de : Andrea Diodato - Getty Images

La F1 s'est fixé comme date butoir la trêve estivale pour pouvoir organiser l'une de ses courses au Moyen-Orient qui ont été annulées en début d'année, son objectif restant bien d'ajouter Bahreïn ou l'Arabie saoudite au calendrier 2026.

Ces deux courses au Moyen-Orient ont été annulées en mars dans le contexte des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran ; la persistance des hostilités ces derniers mois a contraint la discipline à élaborer des plans d'urgence au cas où les épreuves de fin de saison au Qatar et à Abu Dhabi seraient elles aussi menacées d'annulation.

Mais suite à la signature d'un cessez-le-feu et d'un protocole d'accord visant à résoudre le conflit dans les 60 prochains jours, Domenicali a bon espoir que la F1 puisse mener à bien son calendrier tel que prévu, voire organiser l'une des deux courses qui ont été annulées.

"J'espère sincèrement que nous pourrons réunir toutes les conditions nécessaires - la sécurité avant tout, bien sûr, pour l'ensemble de notre personnel - afin de pouvoir nous rendre sur place", a déclaré Domenicali à Sky Sports. "S'il y a quelque chose que nous pouvons annoncer concernant la possibilité de rattraper les courses qui n'ont pas encore eu lieu, nous le ferons. Au moment opportun et dans les conditions adéquates."

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls, Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Compte tenu du calendrier très chargé de la F1, la seule option envisageable consiste à ajouter une course pendant la semaine entre les manches d'Azerbaïdjan et de Singapour en septembre, qui serait très probablement le Grand Prix de Bahreïn. Domenicali a déclaré qu'une décision devait être prise avant la trêve estivale - qui débutera après le GP de Hongrie (24-26 juillet) -, compte tenu des enjeux logistiques.

"Je pense que, pour pouvoir éventuellement rattraper l'une des courses que nous n'avons pas disputées, nous devons [décider] avant la trêve estivale", a-t-il déclaré lorsqu'une date butoir lui a été demandée.

La F1 a également élaboré des plans d'urgence au cas où le Qatar et Abu Dhabi seraient menacés, avec des solutions de repli vers le circuit portugais de Portimão, ce qui constituerait un test avant que ce site ne revienne officiellement au calendrier en 2027. L'échéance pour cette décision a été fixée à la mi-septembre.

"C'est le devoir d'un bon organisateur ou promoteur de s'assurer que des plans sont en place", a ajouté Domenicali. "En ce qui concerne la fin de l'année, pour nous, tout est prêt et la décision doit être prise d'ici la mi-septembre."

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