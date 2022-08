La F1 ne doit pas "dégénérer en un championnat de comptables"

Charger le lecteur audio

Depuis 2021, la Formule 1 est entrée dans l'ère du Règlement Financier, un ensemble de normes qui régit la façon dont les équipes sont limitées dans leur utilisation de certaines ressources, via le plafond budgétaire. En plus d'un certain nombre d'évolutions ou de révolutions réglementaires, il poursuit un objectif simple : contribuer à réduire drastiquement les dépenses engagées par les écuries, en particulier les plus grosses, pour empêcher une escalade pouvant être néfaste pour des structures moins bien armées, et donc pour la discipline et son attrait.

Bien entendu, dans le contexte où, chaque année, les dépenses des écuries sont limitées, la question du basculement l'utilisation des ressources de l'année en cours en vue de la saison suivante est encore plus cruciale qu'avant. Et forcément, un rapide coup d'œil aux deux classements de la F1 en 2022 permet de constater que Red Bull jouit d'une avance intéressante. Aussi, la tentation pourrait être grande de conclure que le constructeur pourrait en profiter, si les choses restaient en l'état, pour se projeter de façon plus active vers 2023.

Mais, dans un entretien exclusif pour la publication sœur de Motorsport.com, Motorsport-Total.com, Helmut Marko, conseiller Red Bull, rappelle que l'équipe n'a pas eu besoin d'une domination l'an passé pour maintenir un niveau de compétitivité élevé cette année : "L'année dernière, beaucoup ont écrit que nous aurions une à deux secondes de retard en 2022 parce que nous étions obligés de continuer à développer le châssis jusqu'à la dernière course pour avoir ne serait-ce qu'une chance contre ce 'moteur Hamilton' du Brésil."

"Nous avons une équipe solide, nous avons peu de turnover", a-t-il ajouté sur ce sujet, avec sans doute une référence au départ de Dan Fallows du côté d'Aston Martin : "Il arrive parfois que quelqu'un parte, mais ce n'était rien d'essentiel dans notre département aérodynamique. En ayant un groupe aussi solide et passionné, c'était possible. Et un bon financier pour composer avec le plafond budgétaire."

Helmut Marko en discussion avec Christian Horner, le directeur de Red Bull

Quand il lui est demandé si un cas où un responsable financier est intervenu pour empêcher de fabriquer une évolution s'était déjà présenté, Marko de répondre : "Le département financier a été considérablement renforcé. Avant, les techniciens devaient juste déclarer de combien ils avaient besoin, et s'ils étaient en dehors du business plan, il fallait d'une manière ou d'une autre coordonner cela avec Red Bull à Salzbourg."

"Maintenant, c'est comme si la coopération avec les financiers déterminait les évolutions et aussi le volume des évolutions. Mais ce n'est pas le financier qui va dire 'à partir de maintenant, il n'y aura plus d'évolutions'. Au contraire, nous, les membres de la direction de l'équipe, l'examinons et déterminons si nous avons besoin d'une autre évolution. Ensuite, il faut faire des économies ailleurs."

"Nous réduisons le nombre de personnes chez Red Bull Racing, mais nous avons toujours Red Bull Technology. Les gens sont alors transférés et se voient confier d'autres tâches. Après tout, nous avons l'hypercar [la Red Bull RB17], nous sommes en Coupe de l'America. Il y a des projets où nous pouvons placer le personnel que l'on ne veut pas perdre. C'est un processus où la FIA apprend, où nous apprenons. J'espère que cela ne va pas dégénérer en un championnat de comptables."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll