Ferrari : Le déficit face à Red Bull n'est pas spécifique à Spa

Charger le lecteur audio

Au terme du Grand Prix de Belgique, Ferrari a encaissé ce qui constitue l'une de ses plus grosses claques de la saison en matière de performance pure. Si l'espoir de voir un pilote de la Scuderia coiffer la couronne mondiale semble s'être irrémédiablement éteint après la Hongrie, l'écurie italienne pouvait au moins "se consoler" en constatant le plus souvent sa responsabilité dans le fait de ne pas avoir su concrétiser les promesses entrevues grâce à la F1-75.

Mais à Spa, c'est un gouffre qui a soudainement séparé les Red Bull, et en particulier celle de Max Verstappen, des Ferrari. Et quand bien même le Néerlandais était, comme Charles Leclerc, renvoyé en fond de grille par des pénalités moteur, il n'a pas mis longtemps, armé d'une RB18 qu'il a lui-même qualifié de "fusée" à la radio après le GP, à retrouver les avant-postes et à transformer la seconde partie de course en balade dominicale.

Si le dimanche de Leclerc a rapidement été compromis par un tear-off, ironiquement abandonné par ce même Verstappen, logé dans une écope de frein, l'obligeant à un passage précoce par les stands sous Safety Car, Carlos Sainz, parti en pole, n'a absolument rien pu faire et a aussi été battu en gestion pneumatique par le Champion du monde en titre, avant d'être également devancé par Sergio Pérez à l'arrivée. L'Espagnol accusait finalement 26 secondes de retard sur le vainqueur à l'arrivée.

Alors, ces difficultés sont-elles spécifiques à Spa ou faut-il y voir la traduction d'une tendance bien plus structurelle ? Pour Mattia Binotto, le directeur de la Scuderia, le problème est clairement plus profond : "Je ne pense pas qu'il y ait d'espoir au sujet [d'une éventuelle contre-performance spécifiquement liée à Spa]. Il y a eu une vraie différence entre nous et les Red Bull ce week-end. Si je regarde en arrière, je pense qu'elles étaient légèrement plus rapides en Hongrie, qui était un type de piste différent, avec beaucoup d'appui."

Max Verstappen dépasse Carlos Sainz lors du GP de Belgique 2022

"Dans l'ensemble, je pense donc qu'aujourd'hui, la Red Bull est une voiture plus rapide que la nôtre en termes d'efficacité globale, parce que Spa est l'endroit où vous avez besoin d'efficacité en matière d'aérodynamisme et d'unité de puissance. Mais plus que cela, nous avons aussi beaucoup de dégradation des pneus que nous devons examiner. Ils ont également été plus forts au niveau de la dégradation. Donc je ne pense pas que ce soit une anomalie. Par rapport à nous, ils sont plus rapides que ce que j'espère."

Toutefois, Binotto estime que l'écart entre les deux machines a été exagéré à Spa et devrait être moindre lors des prochaines épreuves, à commencer par le GP des Pays-Bas à Zandvoort ce week-end. "L'écart que nous avons vu aujourd'hui n'est certainement pas celui que nous aurons lors des prochaines courses. Je pense que Spa amplifie toujours les écarts parce que c'est un long circuit, et chaque fois que vous avez un léger avantage sur l'efficacité, normalement c'est amplifié et très évident sur un tel circuit."

"Donc oui, nous espérons être plus proches lors des prochaines courses. Je crois toujours qu'ils ont une voiture légèrement plus rapide. Mais la dégradation des pneus a été, je pense, l'élément qui a le plus affecté la performance d'aujourd'hui. Nous devons la comprendre et essayer d'y remédier le plus rapidement possible, car ce sera important lors des prochaines courses."

Désormais, c'est un retard de 98 points que Leclerc accuse sur Verstappen au championnat pilotes, alors que Red Bull jouit chez les constructeurs d'une avance de 118 unités sur Ferrari.