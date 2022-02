Ferrari dévoile une F1 radicale pour la saison 2022

Charger le lecteur audio

La valse des présentations se poursuit avec la révélation de la vraie Ferrari F1-75, après l'apparition quelques heures auparavant sur Internet d'images qui avaient fuité. La Scuderia nourrit de grandes ambitions pour cette saison 2022 avec le changement de Règlement Technique pour rebattre les cartes de la hiérarchie, et a promis une monoplace et un moteur innovants.

Dans tous les cas, sur le plan de l'esthétique, les rumeurs étaient fondées : c'est une Ferrari à la robe rouge et noire qui a été dévoilée, cette dernière couleur habillant la moustache avant et l'aileron arrière, ainsi qu'un liseré au bas de la carrosserie et une légère touche sur le capot moteur, là où figure le "75" pour célébrer l'anniversaire du constructeur, officiellement fondé par Enzo Ferrari le 12 mars 1947. La disparition de Mission Winnow et de l'accord avec Philip Morris est confirmée.

Techniquement, le nez apparait très radical et pointu par rapport aux solutions vues jusqu'ici. Les pontons étonnent également, à la fois par leur entrée mais également par le fait qu'ils sont creusés sur la partie arrière supérieure, rappelant en cela la fameuse McLaren MP4-26 de 2011. Le soubassement est quasiment inexistant. Comme l'Aston Martin AMR22, la Ferrari dispose d’ouïes de refroidissement importantes sur le capot moteur

Comme nous vous l'annoncions le mois dernier, la boîte à air de la F1-75 revient à une forme triangulaire similaire à ce qui avait été vu sur les modèles 2019-2020. C'est la seconde écurie à présenter une monoplace dotée d'une telle entrée d'air après Haas, qui est également équipé d'un moteur Ferrari.

Coté pilotes, Ferrari va connaître sa seconde saison avec le duo composé de Carlos Sainz et Charles Leclerc et donc l'objectif de regoûter à la victoire pour la première fois depuis 2019 et à un titre mondial pour la première fois depuis 2008. De nombreuses modifications de la structure interne de l'écurie ont eu lieu ces derniers mois pour se mettre en ordre de bataille, et le choix a été fait très rapidement d'abandonner le travail sur la monoplace 2021 pour miser gros sur la campagne 2022.

Le programme des présentations F1 2022