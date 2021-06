Ferrari avait prévu d'utiliser l'aspiration de Hamilton

Après avoir passé une grande partie du week-end à minorer ses chances de bon résultat, Charles Leclerc a finalement signé une nouvelle pole à Bakou, devançant Lewis Hamilton et Max Verstappen sur la grille. Comme à Monaco, c'est un drapeau rouge qui a entériné la position du pilote Ferrari, sa référence de 1'41"218 n'ayant pas été battue.

Ce temps a été favorisé par la prise d'une excellente aspiration dans la longue pleine charge qui conclut le tour, au moment où Leclerc finissait son tour lancé alors que Hamilton allait lui l'entamer. Une heureuse coïncidence ? Pas vraiment, à en croire Laurent Mekies, le directeur sportif de Ferrari.

"C'est toujours un compromis entre vouloir une aspiration, se placer en fin de groupe et prendre le risque que ce soit trop tard, ou d'avoir un [drapeau] jaune ou rouge devant soi. D'un autre côté, [il y a l'option de] se positionner en tête de la file et d'avoir un tour de sortie propre tout en perdant quelques dixièmes d'aspiration. C'est un compromis dans ce cas."

"Le timing était parfait", a déclaré Mekies. "Mercedes faisait un tour de préparation. Nous le savions, Charles le savait, il a parfaitement synchronisé son tour de sortie, créant le bon écart pour se retrouver pratiquement dans la boîte de vitesses de Lewis pour la dernière ligne droite. C'était assurément un super travail de sa part, et dans l'ensemble, son équipe a très bien géré une qualification difficile."

Leclerc espère en tout cas, cette fois, capitaliser sur sa pole position après le crève-cœur de Monaco et son forfait avant la course. Mekies se montre assez prudent, estimant qu'il va falloir une course défensive pour espérer protéger le leadership.

"Nous nous attendons à une rude bataille, car nous n'aurons pas le rythme pour nous battre pour la victoire, ce sera donc une course défensive. L'important est que nous nous développions en tant qu'équipe, et les résultats comme [samedi] sont des encouragements pour y parvenir."