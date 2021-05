Ferrari a bouclé les tests Pirelli sur piste humide au Castellet

Les essais Pirelli des pneus 2022 pour conditions de piste humides qui se tenaient ces mardi et mercredi sur le Circuit Paul Ricard devaient initialement avoir lieu avec Mercedes. Toutefois, l'écurie septuple Championne du monde de F1 a renoncé face aux contraintes économiques imposées par le plafond de dépenses en dépit de la compensation financière qui était prévue.

C'est la Scuderia Ferrari qui s'est substituée à la structure de Brackley, offrant à ses pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz du roulage sur les pneus 18 pouces pluie et intermédiaires en vue du travail mené par le manufacturier pneumatique pour l'année prochaine.

Comme d'habitude, peu d'informations ont filtré de ce roulage qui se concentre bien évidemment principalement sur la question des gommes et de la structure des pneus, de leur comportement et leurs caractéristiques. La particularité de ces essais était de se dérouler dans des conditions météo ensoleillées mais sur une piste humidifiée artificiellement comme le permet le tracé du Castellet.

Le programme des deux journées était le même, à savoir la matinée dédiée aux pneus intermédiaires et l'après-midi aux pneus pluie. Au total, pour la journée de mardi, Leclerc a couvert 83 tours en intermédiaires et 58 en pluie, alors que, pour la journée de mercredi, Sainz a bouclé 75 tours en intermédiaires et 92 en pluie. C'est donc un total de 308 tours de données qui ont été engrangés par Pirelli en vue de la saison prochaine.

Le programme d'essais des pneus va se poursuivre ensuite avec plusieurs séances sur piste sèche cet été et se conclura en septembre, à Magny-Cours, où auront lieu les deux dernières journées de roulage où les gommes pour piste humide seront à nouveau à l'honneur, avec Alpine cette fois.

Suite du programme des tests de pneus pour 2022

Date Circuit Pneus Équipe 6-7 juillet Spielberg Sec AlphaTauri 20-21 juillet Silverstone Sec Aston Martin

Haas

Red Bull (jour 1) 3-4 août Budapest Sec McLaren

Mercedes (jour 1)

Ferrari (jour 2) 15-16 septembre Magny-Cours Humide Alpine

