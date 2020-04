Ferrari : "D'ici fin mai nous aurons une vision plus claire"

Tandis que les annulations ou reports de Grand Prix s'accumulent et que le début de saison est sans cesse repoussé en raison de la pandémie de COVID-19, espérer y voir clair à court terme paraît irréaliste pour les acteurs de la Formule 1. Tout en observant une suspension des activités et une fermeture des usines durant 35 jours en mars, avril et mai, les écuries travaillent de concert avec les instances dirigeantes pour prendre des décisions cruciales en vue de l'inévitable crise économique qui guette.

Sur le plan sportif, les équipes ont confié les clés à la Formule 1 et à la FIA, qui ont toute latitude pour mettre en place un calendrier alternatif et faire les modifications comme bon leur semble en fonction de l'évolution de la situation. À l'heure actuelle, le prochain Grand Prix programmé est celui de France, à la fin du mois de juin, mais aucune garantie n'existe quant au maintien de l'événement.

En début de semaine, une longue réunion téléphonique s'est tenue en présence de tous les directeurs d'équipe. Sur la problématique de la saison 2020, Ferrari insiste pour que chacun fasse preuve de la flexibilité maximale dans le but de courir dès que possible dans l'année, et autant de fois qu'il sera envisageable de le faire. "Nous savons que du point de vue du Règlement Sportif, pour que ce soit un Championnat du monde, il faut au moins huit Grands Prix, mais tout le monde tente de faire plus que ça", explique le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, au micro de Sky Sports. "Je pense que ce qui sera important pour nous, c'est vraiment d'être flexible."

Après s'être déjà dit ouvert à la perspective de prolonger la saison jusqu'en janvier 2021, le dirigeant italien n'est fermé à aucune autre solution qui permettrait de compenser la pause forcée du moment. "Je suis certain que Chase [Carey, PDG de la F1] et les équipes seront capables de mettre en place le meilleur championnat possible", insiste-t-il. "De notre côté, nous sommes prêts à tout ce qui sera nécessaire, que ce soient des week-ends de Grands Prix plus courts, des courses doubles ou le fait de compacter le calendrier. Il est important d'être flexible et de nous assurer de pouvoir avoir de bons Grands Prix aussi pour les fans."

Pour l'heure, et c'est évidemment l'obstacle majeur pour travailler sur les alternatives, impossible de savoir réellement de quelles échéances l'on parle. Avec prudence, Mattia Binotto croit tout de même que l'horizon sera plus dégagé d'ici un mois et demi.

"Personne ne peut vraiment savoir [quand la F1 reprendra]", rappelle-t-il. "La F1 essaie assurément d'organiser la meilleure saison possible, peut-être à partir de début juillet si c'est possible, mais nous ne pouvons avoir aucune confirmation pour le moment. Mais je pense que d'ici fin mai nous aurons une vision plus claire. Je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde de commencer à courir quand nous le pouvons, quand ce sera possible, et de faire autant de Grands Prix que nous le pouvons. Mais je pense qu'aujourd'hui il est trop tôt pour avoir une vision claire de ce que sera l'avenir."