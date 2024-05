Ford connaissait le risque de perdre Newey en s'associant à Red Bull

Outrageusement dominatrice en piste, l'écurie Red Bull doit composer avec une brûlante actualité extra-sportive. Cette semaine, l'officialisation du départ d'Adrian Newey a inévitablement fait l'effet d'une bombe, faisant surtout renaître les interrogations à moyen et long terme.

Sur le plan technique, la structure de Milton Keynes devra aborder le tournant réglementaire de 2026 sans son légendaire directeur technique. A priori un coup dur, surtout que cette révolution s'accompagnera de l'arrivée d'un nouveau moteur, sur lequel travaille Red Bull de manière indépendante pour la première fois... et avec le soutien de Ford.

Le géant américain ne s'était pas encore exprimé depuis la nouvelle concernant Adrian Newey, mais dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com dans le paddock de Miami, Mark Rushbrook a fait savoir que rien n'était remis en question. Directeur de Ford Performance Motorsports, il a assuré que ni l'engagement ni la confiance de la marque n'étaient entamés.

"Nous avons un immense respect pour Adrian et pour sa carrière, et pour tout ce qu'il a fait dans de nombreuses écuries de F1, en particulier ces 19 dernières années chez Red Bull", insiste-t-il. "Nous n'avons pour lui que de l'admiration et du respect, et nous lui souhaitons le meilleur pour tout ce qu'il fera à l'avenir. Nous restons cependant concentrés sur le programme de l'unité de puissance pour 2026. Cela n'a pas changé après cette nouvelle, et nous continuons d'avancer à plein régime."

Mark Rushbrook rappelle d'ailleurs que Ford savait qu'il n'y avait aucune garantie de travailler avec Adrian Newey, puisque le contrat de ce dernier s'achevait fin 2025, et qu'à ce titre l'après avait déjà été préparé par Red Bull.

"La continuité a fait partie des toutes premières discussions que j'ai eues avec Christian Horner", assure le dirigeant de Ford. "Ma question était donc la suivante : comment Red Bull va continuer à réussir en 2026 avec toute cette nouvelle réglementation ? Comme dans toute bonne entreprise ou écurie, il y a toujours un plan de succession, et l'on forme toujours des gens en interne. Ce n'est pas différent dans ce cas précis. Je ne veux pas du tout manquer de respect à Adrian, car il est fantastique, mais chaque écurie a un plan de succession."

"Pour faire quelque chose de grand en sport automobile, Ford doit trouver les meilleures écuries auxquelles s'associer. Nous pensons avoir trouvé la meilleure écurie en Formule 1. Il s'agit avant tout de coopérer, de comprendre la situation, et de s'engager à faire ce qu'il faut pour réussir. Cela se poursuit avec les deux parties."

Propos recueillis par Ronald Vording