Gasly n'avait pas "la performance pour aller chercher la Q3"

Pierre Gasly l'avait pressenti après les premiers essais libres du Grand Prix d'Australie, il en a eu la confirmation ce samedi, lors des qualifications : AlphaTauri a un train de retard sur ses adversaires à Melbourne. Moins fringuant que les pilotes McLaren et Alpine, qui parviennent à chatouiller les top teams ce week-end, Gasly a dû mettre un terme à sa journée dès la fin de la Q2, après avoir été sorti du top 10 par Esteban Ocon.

Au final, Pierre Gasly prendra le départ de la course depuis la onzième place sur la grille de départ. Un résultat qui n'attriste pas vraiment le pilote français, ce dernier comprenant qu'il a atteint les limites de sa machine.

"Lorsque l'on a vu Norris finir en tête des EL3, on a su que [les McLaren] étaient rapides", a-t-il commenté. "Lorsque l'on a vu Fernando [Alonso] et sa vitesse de pointe, on a su que ça allait être difficile de se battre avec [Alpine]. Au final, je suis heureux d'avoir devancé Bottas. C'était une bonne séance, j'aurais pu améliorer un petit peu dans ma dernière tentative sans Yuki [Tsunoda], parce que j'étais en amélioration avant qu'il ne sorte de la piste. Mais ça n'aurait rien changé si j'avais fini dixième ou onzième."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Devant le micro de Canal+, Gasly est revenu plus en détail sur la situation de son équipe en Australie. "Je pense qu'on a fait du bon travail, après c'est juste la performance que l'on a ce week-end sur ce tracé-là", a-t-il confié, ajoutant ensuite : "Je pense que l'on n'avait juste pas la [performance] pour aller chercher la Q3. C'est sûr que ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais on a fait ce qu'il y avait de mieux avec le package que l'on a ce week-end. Ça n'a pas été un week-end simple pour nous, on a eu pas mal de petits soucis que l'on n'a pas réussi à résoudre au niveau du comportement de la voiture. J'ai réussi à sortir un bon tour quand il fallait, mais il va falloir progresser, et apporter des prochaines pièces sur les prochaines courses, ce qui est prévu."

Le Français est cependant nettement plus optimiste concernant la course de dimanche en raison des pièges tendus par le circuit de Melbourne. De nombreux pilotes ont commis des erreurs au cours des essais et des qualifications, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'inscrire des points, à condition de garder ses roues sur le bitume.

"Demain, tout est possible", a-t-il affirmé, toujours sur Canal+. "C'est le genre de course, surtout sur un tracé pareil, où l'on a vu beaucoup d'erreurs de la part de pilotes... Il va falloir aller chercher des points. Il peut se passer énormément de choses et c'est sûr que c'est plus compliqué que les deux premiers week-ends, mais dans tous les cas on va tout donner et je suis sûr que si l'on fait ce qu'il faut et que l'on voit le drapeau à damier, il y aura des points."