Gérer Vettel et Webber, une lourde tâche pour Horner

La première année de cohabitation entre Sebastian Vettel et Mark Webber chez Red Bull s'est très bien passée, chacun signant pole positions et victoires. Cependant, la situation a dégénéré dès 2010, lorsque la Red Bull RB6 s'est révélée comme étant la monoplace la plus performante du plateau. Dès lors, les comportements de chacun sont devenus nettement plus égoïstes dans l'espoir de conquérir le titre mondial.

Le volcan qui dormait depuis plusieurs mois est finalement entré en éruption au Grand Prix de Turquie, septième manche de la saison 2010. En tête de la course, Webber a essayé de contenir une attaque portée par son coéquipier dans la ligne droite opposée, provoquant l'abandon pour l'Allemand et la perte de la victoire pour l'Australien.

"[Sebastian Vettel et Mark Webber] ont commencé à être agressifs assez tôt", se souvient Christian Horner, directeur d'équipe, sur le High Performance Podcast. "Et l'on voyait que cette tension s'accumulait, et puis nous avons eu un problème [en Turquie], où les deux se sont accrochés. Cela a profondément aggravé la situation."

Un accident entre coéquipiers n'est jamais bon pour une équipe, surtout lorsque celle-ci se bat pour conquérir le premier titre mondial de son Histoire. Horner a donc été dans l'obligation d'intervenir, et le Britannique a redoublé d'inventivité pour calmer le jeu entre ses pilotes.

"J'avais besoin d'apaiser les tensions et de les faire relativiser", poursuit-il. "Au bout du compte, on ne sauve pas de vies, nous sommes des sportifs et [la F1] est un divertissement. Donc, avec David Coulthard, je les ai emmenés au Great Ormond Street Hospital [un hôpital situé à Londres, ndlr] pour rencontrer des enfants qui passaient des moments difficiles et leurs parents, ce qui était important."

"Ils y ont passé une matinée avec les enfants, les parents et leurs peines. Eux vivaient de vrais problèmes. Cela nous a fait réaliser que nous avions une vie bien plus facile et que nos querelles étaient vraiment futiles comparées aux épreuves que ces pauvres enfants et leurs parents doivent traverser."

Au soir de cette visite, et lors des courses suivantes, le calme est revenu chez Red Bull, Horner révélant n'avoir "plus eu besoin" de répéter l'expérience malgré le retour de vives tensions au Grand Prix de Grande-Bretagne 2010, où le nouvel aileron avant de Webber lui avait été retiré au profit de Vettel, et lors du célèbre épisode du "Multi 21" au Grand Prix de Malaisie 2013. "Après [la visite à l'hôpital], nous avons eu une période où il y avait un certain niveau de respect entre les deux. Il y a eu des débordements à certains moments, mais c'est ce qui arrive avec des compétiteurs", conclut-il.