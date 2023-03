Aston Martin : L'écart avec Red Bull "reste important"

Charger le lecteur audio

Après un mauvais premier tour lors de l'ouverture de la saison 2023 de F1 à Bahreïn, Fernando Alonso – qui a été performant tout au long du week-end – est remonté à la troisième place, bien aidé par l'abandon de Charles Leclerc. Il a toutefois terminé à 38 secondes du vainqueur Max Verstappen, qui n'a pas été sollicité dans la seconde partie de course.

Alonso lui-même a estimé qu'avec un meilleur départ et sans avoir à se battre pour dépasser d'autres voitures, il aurait pu être à 20 secondes, mais cela ne tient pas compte de ce que Red Bull pouvait avoir en réserve. "Je pense que l'écart reste important", a déclaré Mike Krack, responsable d'Aston. "Nous ne savons pas à quel point Red Bull devait gérer et a géré. Je pense que c'était assez tranquille pour eux d'utiliser les pneus obligatoires et de contrôler la course jusqu'à la fin."

"Je crois donc que nous avons obtenu un bon résultat et que nous avons amélioré notre voiture. Mais nous nous battons avec des équipes qui ont l'habitude de rouler à l'avant, qui sont rodées au développement à haute intensité. Je pense donc qu'il faut être respectueux et humble, et voir comment cela va évoluer."

Interrogé sur la possibilité pour sa structure de viser régulièrement le podium, il a ajouté : "Nous ne devons pas nous laisser griser par les podiums et en rêver immédiatement. Nous savions que nous n'étions pas mauvais. Nous savions que nous avions un bon rythme de course. Mais il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner. Et après deux tours, je ne rêvais pas du podium, pour être très honnête avec vous."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23

"Il faut donc voir comment la course se déroule et se concentrer sur son travail. Et il y a aussi eu l'abandon de Charles, qu'il ne faut pas oublier. Dans l'ensemble, je pense qu'on peut rêver de podiums, mais il ne faut pas y croire."

Le Luxembourgeois a assuré que l'équipe était prête à exploiter pleinement une voiture plus compétitive, malgré le manque d'expérience récente en matière de lutte aux avant-postes. "Il ne faut pas oublier que nous parlons ici de 'l'équipe Silverstone'. L'équipe Silverstone est une équipe très expérimentée avec beaucoup de personnes fantastiques qui ont déjà fait ça. Je pense que nous l'avons clairement vu [dimanche], avec la stratégie de course."

"L'équipe ne s'est pas laissée griser en s'arrêtant tôt et en essayant de prendre le dessus, mais elle s'est tenue à son plan, et l'avantage pneumatique qui a été accumulé en fin de course a été, je pense, déterminant pour aider à doubler [les adversaires]. Je pense donc que nous continuons à essayer de faire de notre mieux dans ce domaine."

Nous voulions faire un pas en avant, nous n'avons pas dit que nous voulions battre Red Bull. Mike Krack

Interrogé sur les améliorations possibles de l'AMR23, il a répondu : "Nous devons d'abord l'analyser. Le premier week-end a été très intense, mais nous avons maintenant de meilleures références que celles que nous avions avant. Je crois donc qu'il faut se poser et analyser correctement la situation. Où sont nos points forts ? Où sont nos faiblesses ? Et ensuite, comme d'habitude, travailler sur les faiblesses."

"Nous voulions faire un pas en avant, nous n'avons pas dit que nous voulions battre Red Bull. Gardons les pieds sur terre. Travaillons dur, car il se peut qu'à Djeddah, nous soyons quatrième, cinquième ou sixième au classement par équipe. Je pense donc qu'il faut profiter de [ce résultat] et continuer à voir comment les choses évoluent."