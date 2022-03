Le GP d'Arabie saoudite annonce les changements du circuit de Djeddah

Charger le lecteur audio

En mars aura lieu la deuxième édition du Grand Prix d'Arabie saoudite, seulement quatre mois après la première venue de la Formule 1 sur l'ultrarapide Circuit urbain de Djeddah, qui s'était avérée particulièrement animée avec un certain nombre d'accidents, deux drapeaux rouges et une âpre bataille entre les deux candidats au titre, Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Le niveau de sécurité du circuit, qui inclut de nombreux virages rapides en aveugle, avait été critiqué à la suite de cette course. Lorsque Sergio Pérez s'était retrouvé en travers de la piste, cela avait entraîné un carambolage spectaculaire impliquant plusieurs autres monoplaces. Ainsi, des mesures ont été prises pour améliorer la visibilité des pilotes.

Un communiqué de Saudi Motorsport Company, le promoteur de la course, indique : "Il a déjà été confirmé que des modifications mineures seraient apportées au circuit pour aider à améliorer la visibilité depuis le cockpit dans plusieurs virages du tracé, notamment les virages 2, 3, 14 et 21, où les murs seront reculés d'un mètre et demi à deux mètres. De même, le mur sur le côté droit du virage 27 sera reculé d'environ un mètre et demi pour élargir la piste à cet endroit. Dans tous les cas, à l'exception du virage 27, la limite de la piste ne changera pas."

Le tracé du Circuit urbain de Djeddah en 2021

"De plus, d'autres modifications seront apportées aux virages 4, 16, 22 et 24 après avoir consulté les pilotes, qui ont demandé un mur plus lisse à la corde afin de pouvoir éventuellement le frôler en passant. Pour ce faire, Saudi Motorsport Company installe une plaque d'acier autour du mur en béton, ce qui donne la surface lisse requise pour favoriser les trajectoires prises par les pilotes."

Rappelons que la deuxième édition du Grand Prix d'Arabie saoudite sera en théorie la dernière se déroulant à Djeddah, puisque l'épreuve est censée avoir lieu sur un nouveau circuit, à Qiddiya, en 2023.