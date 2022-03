Hamilton est revenu en "mode attaque", selon Wolff

Charger le lecteur audio

Grand perdant du très controversé Grand Prix Abu Dhabi 2021, au terme duquel il a vu son adversaire Max Verstappen le coiffer au poteau pour le titre mondial, Lewis Hamilton a disparu de la scène médiatique pendant de longues semaines. Et au cours de la pause hivernale, le silence du septuple Champion du monde alimentait les rumeurs sur une possible retraite.

Néanmoins, Hamilton a fini par "annoncer" son retour sur les réseaux sociaux, à quelques jours de la présentation de la nouvelle Mercedes. Depuis, le pilote britannique a pris la parole sur les évènements de fin de saison 2021 puis il a pris la piste pour signer le meilleur temps des trois journées d'essais de pré-saison à Barcelone.

Et selon son patron, Toto Wolff, le fait de se mettre en retrait a aidé à stimuler Hamilton pour la saison à venir : "Je pense que [Hamilton] a eu raison de se retirer du microcosme de la Formule 1 et de se mettre à l'écart, de faire un black-out social. Il est revenu avec un excellent état d'esprit. Il est positif, il est déterminé. Et encore une fois, l'adversité qu'il a dû affronter dessus le rendra plus fort. Comme il l'a dit, c'est 'mode attaque'."

Le directeur de l'équipe allemande a ajouté que l'état d'esprit actuel de Hamilton était similaire à celui vu au GP de São Paulo 2021, lorsqu'il avait remporté une superbe victoire en dépit d'une exclusion des qualifications pour une infraction technique.

"Il est certain que la disqualification au Brésil a créé une situation dans laquelle il était particulièrement déterminé à répondre sur la piste", a ajouté Wolff. "Et à partir de là, il n'y a pas eu de retour en arrière. Lewis a détruit la concurrence lors de toutes les courses suivantes. [Au sujet du] GP d'Abu Dhabi, je pense que l'adversité l'a toujours rendu plus fort, plus résilient et plus déterminé. C'est l'attitude que je ressens chez lui en ce moment et aussi l'état d'esprit que je vois dans l'équipe."

Et malgré l'incertitude sur les plans de Hamilton dans les semaines ayant suivi la finale d'Abu Dhabi, Wolff a assuré qu'il n'avait jamais douté que le septuple Champion du monde repartirait pour une nouvelle campagne. "Je n'ai jamais été inquiété par son départ", a-t-il poursuivi. "Au sein de l'équipe, nous savions qu'il avait besoin de prendre le temps de réfléchir et surtout de comprendre comment il pourrait revenir avec le meilleur état d'esprit possible. Donc, de notre côté, il n'y avait aucune inquiétude sur la possibilité de ne plus le revoir."