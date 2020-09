Grosjean : "Peut-être la pire voiture de ma vie"

Qu'il paraît loin, l'optimisme de vendredi ! Classé sixième et cinquième des deux premières séances d'essais libres, Romain Grosjean lui-même avouait ne pas savoir comment il avait atteint un tel niveau de performance. Manifestement, la Haas est revenue à son niveau habituel, voire pire encore : Grosjean n'a pu faire mieux que 17e en qualifications et était en grande difficulté lors d'une course où il a longtemps bataillé avec les Williams et les Alfa Romeo avant de connaître une fin d'épreuve catastrophique.

Contraint de prendre l'échappatoire du premier enchaînement dans sa lutte avec Antonio Giovinazzi, Grosjean a perdu un morceau de carbone et s'est ensuite fait remarquer par un énorme travers au virage 8. Il est finalement rentré au stand à deux tours de l'arrivée pour chausser des pneus neufs et a signé le troisième meilleur tour en course, une bien maigre consolation après ce long chemin de croix.

Lorsque Canal+ lui demande comment il a vécu ce Grand Prix, le Français répond laconiquement : "L'enfer. S'il y a un endroit où c'était l'enfer, c'était bien là. Honnêtement, la voiture était inconduisible, dès le premier tour de roue. Je ne sais pas ce qui s'est passé vendredi et samedi. Honnêtement, je ne sais pas, mais ce n'est pas la même voiture."

"Vendredi, le long run était d'enfer, les runs qualifs étaient d'enfer, faciles, pas de problème, la voiture faisait ce que je voulais. Là, honnêtement, c'était peut-être la pire voiture que j'aie conduite de ma vie."

Classé 19e et bon dernier, Grosjean a signé l'un des pires résultats de sa carrière (il avait fini 20e au Grand Prix du Mexique 2016) et demeure la lanterne rouge au championnat également, sans le moindre point au compteur.

