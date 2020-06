Haas : Effectuer un shakedown avant l'Autriche, "pas une priorité"

La Formule 1 va débuter sa saison 2020 en Autriche à partir du 3 juillet après l'annulation ou le report des dix premiers Grands Prix initialement programmés, en raison de la pandémie de COVID-19. Il s'agira du premier roulage officiel depuis les essais hivernaux fin février. Cependant, beaucoup d'équipes ont souhaité effectuer un roulage, que ce soit sur des F1 2020 (Ferrari, Racing Point et AlphaTauri, avec d'importantes restrictions), des F1 2018 (Mercedes et Renault) voire des F3 (McLaren), pour constater en pratique ce qu'impliquent les nouvelles mesures liées à la protection contre le coronavirus et/ou remettre leurs pilotes dans le bain après de nombreuses semaines loin des circuits.

Le directeur de Haas, Günther Steiner, a confirmé que son écurie n'organiserait rien avant le début de saison, n'ayant pas la capacité de le faire. "Nous n'aurons pas de shakedown", a-t-il expliqué à une sélection de médias, dont Motorsport.com, lors d'une conférence vidéo. "Évidemment, il faudrait utiliser une journée de tournage, et puis nous n'en avons pas la capacité. Les pilotes sont prêts. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de beaucoup d'entraînement. C'est bien de le faire, mais pour nous, actuellement, ce n'est pas une priorité de faire un shakedown."

Quand Motorsport.com lui a demandé si le fait de ne pas pouvoir pratiquer les nouveaux protocoles sanitaires à l'avance allait placer Haas dans une situation délicate au moment de la reprise, Steiner se dit confiant dans le fait que l'écurie pourra le gérer. "Je pense que c'est un avantage [de pouvoir effectuer de tels tests], je ne le nie pas, mais ce n'est pas énorme."

"Nos gars travaillent à l'usine de Banbury pour assembler la voiture, ils doivent donc faire de la distanciation sociale là-bas aussi, donc je ne suis pas trop inquiet pour ça. Nous allons pratiquer le nouveau protocole dans les garages plutôt que sur la piste. C'est aussi un peu utilisé comme excuse pour faire un shakedown, ce que vous voulez faire pour être sûr si vous en avez les moyens financiers."

"Comme je l'ai toujours dit, nous prenons un peu plus de risques dans ce domaine parce que je sais que nous avons des gens bien et que nous allons gérer cela. Nous ferons de notre mieux et nous serons en bonne position lorsque nous arriverons en Autriche. Je n'ai aucun souci à me faire à ce sujet."

Avec Luke Smith