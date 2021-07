Mick Schumacher devrait avoir un nouveau baquet en Hongrie

En marge du Grand Prix de France de la fin du mois de juin, le directeur de Haas, Günther Steiner, a découvert par le biais de la mère du pilote que le baquet de Mick Schumacher l'obligeait à être assis "de travers". Une situation en fait liée à la physionomie de l'Allemand mais qui n'avait pas été prise en compte au moment de fabriquer son siège-baquet, qui est bien tout ce qu'il y a de plus droit.

De l'aveu-même du fils du septuple Champion du monde, cette situation n'a aucun impact sur ses performances, même si ce n'est évidemment pas optimal. Les choses devraient changer à partir du Grand Prix de Hongrie, sur le circuit du Hungaroring, puisque l'écurie avait prévu qu'un nouveau baquet serait fait en ce début de semaine.

Interrogé par Motorsport.com sur le sujet Steiner a ainsi déclaré, lors du GP de Grande-Bretagne : "Nous espérons qu'il ne sera pas de travers, [avec] le prochain ! Donc, oui, j'ai parlé à Mick quand nous étions à l'usine jeudi [avant Silverstone]. Et nous en avons un peu rigolé, car c'était tellement gros ce baquet de travers, donc il a dit qu'on allait faire un baquet... ou que nous allions essayer de faire un baquet droit ! Car on ne sait pas pour l'instant si nous allons y arriver !"

"Bien sûr, il sera prêt pour la Hongrie. Si nous le faisons lundi, il sera prêt pour la Hongrie. Mais, est-ce qu'il sera de travers ou pas, je ne sais pas. [...] Le plan est d'avoir un baquet droit en Hongrie."

Revenant, à nouveau au micro de Motorsport.com, sur la question de son assise, Mick Schumacher a déclaré : "Le baquet est symétrique, pas moi. Et il m'a fallu... eh bien, assez de temps pour le découvrir. Mais, à nouveau, je pense que le fait est que nous devons désormais faire un baquet de travers, afin que je sois centré dans la voiture."

En juin dernier, il avait expliqué : "Ce n'est pas aussi grave que certains pourraient le penser. C'est un petit décalage, et je m'y suis aussi habitué dans les formules de promotion. Pour être honnête, ça ne me nuit pas du tout quand je pilote. Dans l'immédiat, c'est une préoccupation secondaire pour nous. L'essentiel est que tout soit prêt pour les week-ends, d'être bien préparé, et peut-être se concentrer sur autre chose qu'un sujet qui ne m'affecte pas en ce moment."

"Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui fait partie des plans et, après la trêve estivale, il est certain que nous reviendrons avec quelque chose qui sera un peu plus centré. Mais encore une fois, nous avons beaucoup travaillé dessus au début de la saison, nous avons quelque chose de suffisamment confortable pour moi. Donc nous l'avons gardé, on l'a laissé comme ça."

Propos recueillis par Oleg Karpov