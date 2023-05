La performance dans le trafic est le point faible de la Haas

À Miami, l'équipe américaine Haas a introduit sa première évolution majeure de la saison sous la forme d'un plancher redessiné. Aidé par les problèmes des autres pilotes et un drapeau rouge en Q3, Kevin Magnussen s'est qualifié à la surprise générale à la quatrième place.

Le Danois a pris un mauvais départ et, après avoir fait de son mieux pour compliquer la tâche de ses rivaux – notamment celui de la Ferrari de Charles Leclerc – il a finalement terminé dixième. Dans le même temps, son coéquipier Nico Hülkenberg est passé de la 12e place sur la grille à la 15e position à l'arrivée.

LIRE AUSSI - Pirelli propose un pneu plus résistant à partir de Silverstone

Günther Steiner a assuré que le nouveau plancher, dont les changements se concentrent sur le dessous plutôt que sur la partie la plus visible, avait bien constitué une amélioration. Cependant, il a souligné que l'équipe devait améliorer les performances de sa voiture dans le trafic.

"Il semble que [le plancher] fonctionne. Il faut juste trouver ce que nous devons faire pour être plus stables dans le trafic, afin de ne pas user autant les pneus. Les gars disent que les autres voitures ne semblent pas autant en difficulté que la nôtre, alors les gens du département aérodynamique vont travailler là-dessus."

Puis il a ajouté : "Nous aurons quelques pièces pour Imola, des flaps d'aileron avant, pas des ailerons entiers. Et elles vont continuer d'arriver."

Max Verstappen et Kevin Magnussen lors du GP de Miami.

"Obtenir un point est très difficile, et sur cinq courses, nous avons en marqué à trois reprises, ce qui n'est pas mal", a déclaré Steiner à propos de la course de Magnussen. "Au début, tout allait très bien."

"Nous avons perdu du terrain une fois que nous nous sommes retrouvés dans le trafic et dans d'autres situations de ce genre, [et] notre rythme a légèrement diminué. Nous devons nous pencher sur ce problème. Mais dans l'ensemble, je pense que lorsque nous nous qualifions dans le top 10, nous pouvons ramener des points à la maison. Je veux dire, évidemment que si tout le monde termine, c'est très difficile."

"En fin de compte, nous avons réussi, nous avons inscrit un point et c'est comme ça que ça se passera cette année, chaque petit point que l'on peut obtenir, il faut le ramener à la maison, ne rien laisser en route. Même si on en veut plus, on doit se contenter de ce qu'on a."

LIRE AUSSI - Magnussen offre un point à Haas malgré un départ "merdique"

Steiner s'est réjoui de voir Magnussen se battre avec la Ferrari de Leclerc, dans une situation où des pilotes disposant d'un matériel inférieur ont souvent tendance à ne pas s'engager dans une lutte qui risquerait de détruire les pneus. "Se battre avec Leclerc au début et ce genre de choses, c'est plutôt bien. Et je pense que tout le monde a apprécié ça, c'est ce qu'il faut faire. C'était bien."

"C'est juste que dans la deuxième moitié [de course], après sa bataille sur le deuxième train de pneus avec Leclerc, il y a eu une baisse de régime jusqu'à ce qu'il 'récupère' les pneus, et les autres derrière lui n'avaient que des pneus neufs. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu une véritable menace de leur part au final. Mais on est toujours inquiet, une petite erreur et on perd le point qui était à notre portée."