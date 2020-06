Steiner et les rumeurs de vente : "Haas est là pour rester"

La crise du coronavirus, d'abord sanitaire puis économique, frappe de plein fouet et n'épargne pas les écuries de Formule 1. Nombre d'entre elles sont dans une situation financière délicate, surtout celles qui présentaient déjà des signes de fragilité avant la pandémie de COVID-19. Ces derniers mois, dirigeants et acteurs de la F1 se sont mis d'accord pour prendre des mesures historiques afin de sécuriser tant que possible la viabilité financière des structures, ce qui ne fait pas taire pour autant toutes les spéculations. Qui plus est dans un contexte où des équipes comme Williams et McLaren ont annoncé publiquement leur quête de nouveaux investisseurs…

Pour Haas F1, la situation fait aussi l'objet de rumeurs. Le business-model de l'écurie américaine est assumé, néanmoins les résultats difficiles de la saison 2019 ont constitué un coup de frein. De là à imaginer Gene Haas se désengager ? Günther Steiner estime qu'il s'agit d'une "tempête dans un verre d'eau".

"Je ne sais pas d'où ça vient", répond le directeur de l'écurie au sujet des rumeurs de vente. "Ça doit être la troisième fois que Gene vend l'équipe, ou qu'il la vend partiellement. Je pense que tout ça n'est que de la spéculation. Je crois que quelqu'un monte des rumeurs. Il paraît que nous avons vendu à l'Arabie saoudite il y un an, que l'accord était ficelé. Mais plus personne n'en a jamais parlé. Je vois un peu ça comme le fait d'essayer de provoquer une tempête dans un verre d'eau pour de mauvaises raisons. Gene Haas est toujours à 100% propriétaire de Haas. Il n'a jamais eu d'associé, il n'en veut peut-être pas, il n'en a peut-être pas besoin."

Günther Steiner n'a jamais caché, notamment ces derniers mois, les discussions franches avec Gene Haas quant à la viabilité de rester à long terme en F1. Cependant, les signaux récents sont allés dans le bon sens avec l'introduction à venir d'un plafond budgétaire abaissé et une répartition des revenus plus équitable qui sera négociée dans le cadre des futurs Accords Concorde.

"Le plafond budgétaire est une bonne chose pour la F1, même si ce n'est pas complètement égal pour tout le monde", estime-t-il. "Nous serons toujours sous le plafond budgétaire, mais c'est une très bonne avancée. Désormais, la différence de sera pas de 150 millions avec les grosses équipes, mais peut-être de 20 millions. À l'avenir, il y a une chance d'atteindre le seuil de rentabilité… et c'est certainement notre objectif. Ce doit être mon objectif, faire en sorte que ce soit rentable pour Monsieur Haas. Et si j'y parviens, il signera assurément les Accords Concorde."

"Pour le moment, son intention est de rester en F1. Mais avant que ce soit signé, je ne peux pas dire ce qui va se passer. Histoire de le rappeler à tout le monde, l'équipe lui appartient à 100%, donc il peut prendre les décisions. Je suis très optimiste quant à notre situation. Nous traversons plutôt bien cette période difficile avec le coronavirus, nous faisons ce qu'il faut. Nous vivons à la hauteur de nos moyens et avec ce que nous avons, et je pense donc que Haas est là pour rester."

Propos recueillis par Jonathan Noble et Luke Smith

