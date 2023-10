Hamilton impuissant face à un Verstappen "intouchable"

Lewis Hamilton aura été le principal rival de Max Verstappen lors du sprint du Grand Prix des États-Unis, sans pour autant parvenir à être un véritable prétendant à la victoire. La course avait pourtant bien commencé pour le pilote Mercedes, qui a profité de la manœuvre autoritaire du poleman sur son dauphin Charles Leclerc pour s'emparer de la deuxième place au départ. Par la suite, il s'est maintenu à plus ou moins une seconde au tout du leader lors des cinq premiers tours ; cependant, son écart a ensuite crû de manière exponentielle, au rythme d'une demi-seconde au tour dans les douze boucles suivantes, puis près d'une seconde et demie au tour dans les deux dernières.

Hamilton a ainsi conclu l'épreuve à près de dix secondes de Verstappen, mais lui-même avait une marge similaire sur Leclerc pour la deuxième place, et la satisfaction est au rendez-vous : "C'était une course fun. J'ai pris un bon envol et je me suis bien battu avec Charles. Puis j'essayais de me rapprocher de Max, mais leur rythme est simplement intouchable actuellement. Je suis content qu'on soit un peu plus proches. On a encore du pain sur la planche pour pouvoir atteindre durablement le rythme qu'il a maintenu pendant toute la course. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment content d'être de retour sur le podium (sic)."

Verstappen, lui, a parfaitement maîtrisé l'écart avec son rival. "Il y a eu quelques tours où c'était huit ou neuf dixièmes, c'était contrôlable dans la zone de freinage", confie le pilote Red Bull. "Mais c'est vrai que le DRS est assez puissant avec les gros ailerons sur cette piste. Une fois que je me suis débarrassé du DRS, on a adopté nos propres rythmes, et la voiture était très rapide aujourd'hui."

Les qualifications annonçaient un Grand Prix disputé avec quatre écuries dans un mouchoir de poche, mais la prestation de Verstappen lors de ce sprint a quelque peu douché ces espoirs, même en sachant qu'il s'élancera de la troisième ligne de la grille de départ ce dimanche. "En partant sixième, ça va être un peu différent d'aujourd'hui, mais ça rend les choses intéressantes", se satisfait le Néerlandais. "J'espère qu'on va pouvoir s'amuser un peu, faire quelques dépassements, et bien sûr, on veut gagner."

"Je doute qu'il tarde à nous rattraper, vu le rythme qu'il avait aujourd'hui", estime Hamilton, "mais je pense que cela ouvrira la porte à une belle bataille avec Charles et Lando [Norris] ; on a tous un rythme assez similaire. Espérons donc connaître une bonne bataille demain. Et si on pouvait tous maintenir Max derrière nous, ce serait génial. Sinon, ce n'est pas grave !"